Cote d'Ivoire: Reggae/Album 'Tokia' - Monty Maak, du talent et des ambitions !

Monty Maak. C'est un nom avec lequel il faudra désormais composer dans l'industrie musicale ivoirienne. Avec une voix mélodieuse et des mélodies envoûtantes, l'artiste n'a eu aucun mal à conquérir son auditoire lors de la présentation de son premier album intitulé "Tokia". C'était le 27 juin, dans une discothèque, à Abatta, commune de Cocody.

La poignée de privilégiés présents à cette séance d'écoute s'est laissé bercer par les six titres accrocheurs qui composent l'album. "Contraste", "Mianlo", "N'Zogui", "Tokia"... chacun des titres proposés par Monty Maak dégage une saveur unique. L'album aborde des thèmes variés tels que l'amour et invite l'humanité à la cohésion.

Si l'artiste a choisi le reggae et la langue toura pour sublimer cet album, il n'hésite cependant pas à s'ouvrir à d'autres genres musicaux pour faire apprécier toute l'étendue de son talent. Monty Maak entend effectivement mener une carrière reggae, sans s'interdire les délices de la musique de variété. Cela, en phase avec la philosophie d'universalité qu'il prône. « J'ai choisi le reggae pour le caractère universel, engagé et intemporel qu'incarne cette musique », affirme l'artiste.

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Cette première production musicale porte la signature de deux arrangeurs, à savoir Hermann H et Aristide Dicko. Six mois ont été nécessaires pour peaufiner cette oeuvre musicale disponible depuis le 1er novembre 2025 sur toutes les plateformes de téléchargement légales.

Monty Maak nourrit de grandes ambitions. Déterminé à conquérir son pays, la Côte d'Ivoire, et le monde. Aussi, pour lui, cette première oeuvre musicale constitue le point de départ d'une aventure qui devra le mener sur les plus grandes scènes internationales.

Pour relever ce défi, Monty Maak peut aussi s'appuyer sur une maîtrise de l'art musicale forgée sur de nombreuses années de pratique. En effet, avant ce premier album, l'artiste a été membre d'un orchestre qui animait régulièrement les galas à travers la Côte d'Ivoire (Gagnoa, San Pedro, Man), lui offrant de précieuses expériences scéniques.

Ce départ de carrière a été sanctionné par le trophée du meilleur espoir de la musique dan glané récemment lors des Awards de la musique dan. C'est donc un challenger sérieux qui entend prendre toute sa place dans l'écosystème musical. Bon vent à l'artiste !