Soudan: Le pays et la Chine signent un protocole d'annulation partielle de la dette

29 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Soudan et la Chine ont signé un protocole d'annulation partielle de la dette, en vertu duquel Pékin annule quatre prêts sans intérêt accordés au Soudan, d'un montant total de 344,52 millions de yuans (environ 50 millions de dollars).

Le protocole a été signé par le ministre des Finances, Dr. Gibril Ibrahim, pour le gouvernement soudanais, et par le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine au Soudan, Xu Jian, pour la partie chinoise.

À cette occasion, le ministre des Finances, Dr. Gibril Ibrahim, a salué la solidité des relations économiques entre les deux pays et le soutien constant de la Chine au Soudan. De son côté, le chargé d'affaires Xu Jian a réaffirmé l'engagement de Pékin à soutenir l'économie soudanaise, à travers ce protocole d'annulation partielle de la dette, ainsi qu'à renforcer la coopération bilatérale et à poursuivre les projets de développement au Soudan.

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