Afrique: CAN Féminine - Les étapes importantes de l'histoire de la compétition

Dans exactement 27 jours, la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine 2026 au Maroc débutera (26 juillet au 16 août). À cette occasion, CAFOnline vous propose de revenir sur les étapes importantes, les chiffres clés et les légendes qui ont façonné l'histoire de cette compétition phare du football africain.

1998 : Le tournoi adopte une phase de groupes et s'ouvre à 8 équipes.

2000 - 2006 : Le Nigeria impose sa suprématie sur le continent en enchaînant 5 titres consécutifs.

2008 : La Guinée équatoriale crée l'événement en devenant la première autre nation à soulever le trophée, détrônant ainsi les Super Falcons.

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2019 : Changement de dimension : le Comité Exécutif de la CAF valide le passage de 8 à 12 sélections participantes.

2020 : La dynamique est coupée par la pandémie de Covid-19, qui entraîne l'annulation de l'édition.

2024 (jouée en 2025) : Portée par un succès médiatique sans précédent, la 13e édition organisée au Maroc est diffusée dans plus de 120 pays à travers le monde.

2024 : Sur le plan sportif, le Nigeria y assoit un peu plus sa légende en dominant le Maroc, pays hôte (3-2) en finale, s'offrant ainsi une 10e couronne africaine historique.

2026 : Une édition historique qui marque l'élargissement officiel du plateau à 16 équipes engagées.

Les statistiques

14 : La TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations féminine 2026 marquera la 14e édition de la compétition majeure du football africain depuis son lancement officiel en 1998.

: La TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations féminine 2026 marquera la 14e édition de la compétition majeure du football africain depuis son lancement officiel en 1998. Assiduité maximale : Le Nigeria et l'Afrique du Sud sont les deux seules nations à avoir validé leur billet pour l'intégralité des éditions de l'histoire du tournoi.

: Le Nigeria et l'Afrique du Sud sont les deux seules nations à avoir validé leur billet pour l'intégralité des éditions de l'histoire du tournoi. L'ogre nigérian : Les Super Falcons écrasent le palmarès historique avec 10 sacres, loin devant la Guinée Équatoriale (2 titres) et l'Afrique du Sud (1 titre).

: Les Super Falcons écrasent le palmarès historique avec 10 sacres, loin devant la Guinée Équatoriale (2 titres) et l'Afrique du Sud (1 titre). Renversement de situation : Pour s'offrir leur 10e couronne lors de la dernière édition, les Nigérianes ont climatisé le Maroc chez lui en finale, renversant un score de 0-2 pour s'imposer héroïquement (3-2).

: Pour s'offrir leur 10e couronne lors de la dernière édition, les Nigérianes ont climatisé le Maroc chez lui en finale, renversant un score de 0-2 pour s'imposer héroïquement (3-2). Uniques sur le continent : Aucune sélection africaine n'a remporté autant de titres continentaux que le Nigeria chez les femmes. C'est un record absolu à l'échelle du football africain, tous genres confondus.

: Aucune sélection africaine n'a remporté autant de titres continentaux que le Nigeria chez les femmes. C'est un record absolu à l'échelle du football africain, tous genres confondus. Pionnières et souveraines : Sacré lors du tournoi inaugural en 1998, le Nigeria a outrageusement dominé les débats en raflant les cinq premières éditions de l'histoire.

: Sacré lors du tournoi inaugural en 1998, le Nigeria a outrageusement dominé les débats en raflant les cinq premières éditions de l'histoire. Cercle très fermé : Seuls trois pays ont déjà soulevé le trophée : le Nigeria, l'Afrique du Sud et la Guinée Équatoriale.

: Seuls trois pays ont déjà soulevé le trophée : le Nigeria, l'Afrique du Sud et la Guinée Équatoriale. Doublé historique : Le Nigeria et l'Afrique du Sud se distinguent comme les deux uniques nations du continent à avoir remporté la CAN masculine et la CAN féminine.

: Le Nigeria et l'Afrique du Sud se distinguent comme les deux uniques nations du continent à avoir remporté la CAN masculine et la CAN féminine. Jamais deux sans trois : Le Maroc va enchaîner une troisième organisation consécutive en 2026.

: Le Maroc va enchaîner une troisième organisation consécutive en 2026. Le syndrome de la marche finale : Le Maroc reste sur deux échecs consécutifs en finale à domicile : contre l'Afrique du Sud en 2022, puis face au Nigeria lors de la dernière édition.

Le Maroc reste sur deux échecs consécutifs en finale à domicile : contre l'Afrique du Sud en 2022, puis face au Nigeria lors de la dernière édition. 100 % de réussite : Le Nigeria affiche un impressionnant 10 sur 10 : 10 finales disputées, 10 titres remportés.

Le Nigeria affiche un impressionnant 10 sur 10 : 10 finales disputées, 10 titres remportés. La délivrance de 2022 : Finaliste à cinq reprises, l'Afrique du Sud a longtemps porté l'étiquette de "maudite" avec quatre échecs d'affilée avant de décrocher son unique Graal en 2022 sur la pelouse du Maroc.

Finaliste à cinq reprises, l'Afrique du Sud a longtemps porté l'étiquette de "maudite" avec quatre échecs d'affilée avant de décrocher son unique Graal en 2022 sur la pelouse du Maroc. L'argent pour les Banyana Banyana : Avec 4 places de dauphin, l'Afrique du Sud détient le record de finales perdues, devant le Ghana et le Cameroun (3 finales perdues chacun).

: Avec 4 places de dauphin, l'Afrique du Sud détient le record de finales perdues, devant le Ghana et le Cameroun (3 finales perdues chacun). Habituées du podium : Le Nigeria a terminé 11 fois dans le top 3 de la compétition (un record), devant l'Afrique du Sud et le Ghana qui comptent 7 podiums chacun.

: Le Nigeria a terminé 11 fois dans le top 3 de la compétition (un record), devant l'Afrique du Sud et le Ghana qui comptent 7 podiums chacun. La démonstration de 2004 : Le carton du Nigeria face au Cameroun (5-0) en finale de l'édition 2004 reste, à ce jour, le plus large écart enregistré lors d'une finale de CAN féminine.

: Le carton du Nigeria face au Cameroun (5-0) en finale de l'édition 2004 reste, à ce jour, le plus large écart enregistré lors d'une finale de CAN féminine. Un seul et unique nul : Dans toute l'histoire des finales, une seule s'est achevée sur un score vierge (0-0) avant de se décider aux tirs au but : le sacre du Nigeria face à l'Afrique du Sud en 2018.

Dans toute l'histoire des finales, une seule s'est achevée sur un score vierge (0-0) avant de se décider aux tirs au but : le sacre du Nigeria face à l'Afrique du Sud en 2018. Le grand baptême : Le Cap-Vert s'apprêtent à disputer leur toute première phase finale en 2026, devenant la 28e nation à participer à l'épreuve.

: Le Cap-Vert s'apprêtent à disputer leur toute première phase finale en 2026, devenant la 28e nation à participer à l'épreuve. L'exploit insulaire : Le Cap-Vert devient la deuxième nation insulaire à se qualifier pour le tournoi après la Réunion en 2000.

: Le Cap-Vert devient la deuxième nation insulaire à se qualifier pour le tournoi après la Réunion en 2000. Le contingent du COSAFA : Le Malawi est la 8e nation membre du COSAFA à composter son billet pour la CAN féminine (la 9e en incluant l'île de la Réunion).

: Le Malawi est la 8e nation membre du COSAFA à composter son billet pour la CAN féminine (la 9e en incluant l'île de la Réunion). La force de l'UFOA : Le Cap-Vert est le 10e pays membre de la zone ouest-africaine (UFOA) à atteindre la phase finale.

Le Cap-Vert est le 10e pays membre de la zone ouest-africaine (UFOA) à atteindre la phase finale. Au sommet des stats : Personne n'a joué autant de matches, ni signé autant de victoires dans cette compétition que le Nigeria et ses célèbres Super Falcons.

Les faits importants

Hégémonie nigériane : À neuf reprises, le titre de meilleure buteuse est revenu à une Nigériane. En 2022, Rasheedat Ajibade a toutefois dû partager sa couronne avec la Marocaine Ghizlane Chebbak et l'Sud-Africaine Hildah Magaia (3 buts chacune).

: À neuf reprises, le titre de meilleure buteuse est revenu à une Nigériane. En 2022, Rasheedat Ajibade a toutefois dû partager sa couronne avec la Marocaine Ghizlane Chebbak et l'Sud-Africaine Hildah Magaia (3 buts chacune). Légende absolue : L'ancienne attaquante vedette des Super Falcons, Perpetua Nkwocha, trône tout en haut du classement historique de la compétition avec 24 réalisations.

L'ancienne attaquante vedette des Super Falcons, Perpetua Nkwocha, trône tout en haut du classement historique de la compétition avec 24 réalisations. Régularité clinique : Nkwocha détient également le record du nombre de matches différents dans lesquels elle a trouvé le chemin des filets (20 rencontres).

: Nkwocha détient également le record du nombre de matches différents dans lesquels elle a trouvé le chemin des filets (20 rencontres). Le record sur un tournoi : Personne n'a fait mieux que les 11 buts inscrits par l'inévitable Perpetua Nkwocha lors de la seule édition 2010.

Personne n'a fait mieux que les 11 buts inscrits par l'inévitable Perpetua Nkwocha lors de la seule édition 2010. Quadruplé doré : Nkwocha a terminé Soulier d'Or du tournoi à quatre reprises (2002, 2004, 2006 et 2010).

Nkwocha a terminé Soulier d'Or du tournoi à quatre reprises (2002, 2004, 2006 et 2010). Machine à scorer : Dans les annales de la CAN féminine, les performances individuelles les plus prolifiques portent sa marque (11 buts en 2010, 9 en 2004, 7 en 2006). Sa compatriote Mercy Akide avait elle aussi inscrit 7 buts en 2000.

Dans les annales de la CAN féminine, les performances individuelles les plus prolifiques portent sa marque (11 buts en 2010, 9 en 2004, 7 en 2006). Sa compatriote Mercy Akide avait elle aussi inscrit 7 buts en 2000. L'artillerie lourde : Avec 28 buts inscrits lors de l'édition 1998, le Nigeria détient le record de l'équipe la plus prolifique sur une seule édition.

Avec 28 buts inscrits lors de l'édition 1998, le Nigeria détient le record de l'équipe la plus prolifique sur une seule édition. Danger permanent : Lors de la dernière édition, le Nigeria a inscrit 14 buts... grâce à 11 joueuses différentes. Le collectif total.

Lors de la dernière édition, le Nigeria a inscrit 14 buts... grâce à 11 joueuses différentes. Le collectif total. Le premier coup du chapeau : C'est la Sud-Africaine Veronica Phewa qui est entrée dans l'histoire en signant le premier triplé du tournoi lors d'un succès 3-1 face au Zimbabwe en phase de groupes (2001).

C'est la Sud-Africaine Veronica Phewa qui est entrée dans l'histoire en signant le premier triplé du tournoi lors d'un succès 3-1 face au Zimbabwe en phase de groupes (2001). Le club des quadruplés : Seules deux joueuses ont réussi l'exploit d'inscrire un quadruplé dans un match de phase finale : Perpetua Nkwocha (Nigeria) face au Cameroun en 2004, et Asisat Oshoala (Nigeria) contre le Mali en 2016.

Série d'Invincibilité

Le mur nigérian : Le Nigeria détient le record de la plus longue série d'invincibilité à la CAN féminine avec 16 matches consécutifs sans défaite entre 2002 et 2008 (13 victoires, 3 nuls)*.

Le Nigeria détient le record de la plus longue série d'invincibilité à la CAN féminine avec 16 matches consécutifs sans défaite entre 2002 et 2008 (13 victoires, 3 nuls)*. Invaincues mais pas sacrées : L'Afrique du Sud a vécu un immense paradoxe en 2018 : disputer l'intégralité du tournoi sans perdre le moindre match dans le temps réglementaire (5 rencontres), pour finalement s'incliner en finale aux tirs au but face au Nigeria.

*Note : Correction de la statistique originale qui indiquait 8 nuls, ce qui ne correspondait pas au total de 16 matches.

Joueuses les plus titrées

Elles dominent l'Afrique avec 5 couronnes continentales à leur palmarès :

Florence Ajayi (1998, 2000, 2002, 2004, 2006)

Perpetua Nkwocha (2002, 2004, 2006, 2010, 2014)

Osinachi Ohale (2010, 2014, 2016, 2018, 2024)

Francisca Ordega (2010, 2014, 2016, 2018, 2024)

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