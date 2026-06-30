Ghana: Coupe du Monde - La Croatie thermique, les Black Stars punies

Déjà qualifié, le Ghana a concédé son premier revers dans ce Mondial 2026 face à une Croatie plus mordante (2-1), samedi à Philadelphie. Les Vatreni chipent la deuxième place du Groupe L et s'offrent leur sésame pour les seizièmes de finale.

La Croatie en voulait plus

Il y a des matchs où l'urgence dicte sa loi. Face à des Ghanéens déjà assurés de voir les seizièmes de finale, les hommes de Zlatko Dalic ont joué avec le couteau entre les dents. Une intensité étouffante qui a immédiatement sevré de ballons le milieu des Black Stars.

Après un premier frisson signé Nikola Vlasic, dont la frappe lourde est venue fracasser le montant droit (17e), la délivrance est venue d'un chef-d'oeuvre. Aux 30 mètres, Petar Sucic hérite du ballon et déclenche un missile rectiligne qui transperce la défense avant de se loger au ras du poteau (1-0, 31e). Logique tant le Ghana de Carlos Queiroz, trop timoré malgré les quelques accélérations d'Antoine Semenyo avant la pause, a bafouillé son football durant le premier acte.

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Au retour des vestiaires, les Black Stars affichent un tout autre visage. Plus hauts, plus agressifs, ils finissent par faire sauter le verrou croate. Sur un coup franc excentré, la défense adverse manque d'impact et Derrick Luckassen, à l'affût, égalise d'un plat du pied plein de sang-froid (1-1, 73e). On pense alors le Ghana relancé pour préserver son invincibilité. C'était sans compter sur le vice croate. Dix minutes plus tard, l'éternel Luka Modric dépose un corner millimétré pour Vlasic, étrangement seul au premier poteau, dont le coup de casque rebondit sur l'intérieur du montant avant de finir sa course au fond des filets (2-1, 83e). Un coup de poignard définitif.

Le réveil tardif des Black Stars

Si le Ghana a montré une belle force de caractère pour recoller au score grâce à Luckassen (73e), ce sursaut d'orgueil est venu masquer de trop grandes lacunes défensives sur les coups de pied arrêtés. Manquer de concentration face à la patte de Modric à dix minutes du terme est une erreur qui ne pardonnera plus au prochain tour.

Le billet pour les seizièmes validé pour les deux équipes

Grâce à ce succès de prestige, la Croatie réalise l'opération parfaite en doublant son adversaire du soir pour s'emparer de la deuxième place du Groupe L. Les coéquipiers de Modric affronteront le deuxième du Groupe K en seizièmes de finale. Pour le Ghana, malgré la déception de perdre ce statut d'invaincu, l'aventure continue. Mais après un nul solide contre l'Angleterre et un succès face au Panama, les hommes de Queiroz ont reçu un sérieux avertissement : en phase à élimination directe, les marges seront encore plus réduites.