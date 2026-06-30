Tunisie: Japon - Lancement d'une société de soins à domicile issue de la TICAD 9

Une nouvelle étape vient d'être franchie dans la coopération tuniso-japonaise dans le domaine de la santé et de l'économie sociale. Le 26 juin, l'ambassadeur du Japon en Tunisie SAITO Jun a pris part à la cérémonie de lancement d'une société spécialisée dans les services de soins à domicile, créée dans le cadre d'un partenariat entre entreprises japonaises et tunisiennes.

Cette nouvelle structure est le fruit d'une joint-venture issue d'un protocole d'accord signé lors de la 9e édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 9, tenue à Yokohama. Elle marque la concrétisation d'une coopération économique et sociale engagée entre les deux pays.

La société proposera en Tunisie des services de prise en charge à domicile et d'assistance à la vie quotidienne, destinés principalement aux personnes âgées, aux personnes à mobilité réduite ainsi qu'aux patients en phase de convalescence. Le dispositif repose sur une mise en relation entre les bénéficiaires et des prestataires de soins qualifiés, afin d'améliorer l'accès aux services d'accompagnement et de soutien à domicile.

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Ce projet illustre, selon les parties prenantes, l'esprit de la TICAD, qui encourage la mobilisation du secteur privé dans des partenariats équilibrés et mutuellement bénéfiques. Il s'inscrit également dans un contexte symbolique, celui du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et le Japon. Ce lancement vient ainsi renforcer la dynamique de coopération bilatérale dans des secteurs à forte dimension sociale, notamment face aux enjeux liés au vieillissement de la population et à l'évolution des besoins en matière de soins de proximité.