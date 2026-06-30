Tunisie: Le pays mise à l'honneur sur la scène internationale d'Euronext

Ce 25 juin 2026, COFICERT, sous l'égide de l'IGSF - International Group for Sustainable Finance, a organisé en collaboration avec EURONEXT, la cérémonie internationale de certification d'entreprises, sur les registres financier et extra-financier.

Organisée par les acteurs de la finance moderne, cette cérémonie s'est imposée comme la référence annuelle sur le secteur, réunissant COFICERT en qualité de premier organisme de certification financière, EURONEXT en qualité de première place financière européenne et l'IGSF en qualité de premier organisme de normalisation financière.

Une journée marquée par la qualité de l'assistance composée de dirigeants issus d'une cinquantaine d'entreprises de grande taille, évoluant dans 15 secteurs d'activités à forte valeur ajoutée. Un seizième secteur, celui des municipalités, était également représenté à travers la participation du Gouvernement d'Ajman, l'un des sept Émirats composant les Émirats arabes unis. Un auditoire prestigieux rassemblant aux cotés des hauts dirigeants de délégations internationales, des Officiels, Autorités et Organisations internationales de premier plan.

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Cette édition spéciale par la place financière internationale, dédiée à l'Afrique et au Moyen-Orient, a consacré les entreprises de ces régions les plus performantes et les plus responsables sur les plans financier et extra-financier. Un rapprochement des continents Europe, Afrique & Moyen-Orient, pour un nivellement vers le haut de la conformité et de la performance à l'échelle internationale, faisant de l'Europe l'épicentre mondial de convergence de la qualité financière et extra-financière, fédérant pays et continents.

« En nous réunissant aujourd'hui à EURONEXT, nous affirmons notre volonté collective de renforcer les passerelles entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient autour de valeurs communes : la transparence, l'intégrité, la responsabilité, la performance, ainsi que la création de richesse et de valeur durable », déclare Gilles Ohana, Directeur de la Cotation Internationale à EURONEXT.

Un an après la première édition, ayant permis de hisser le drapeau de la Tunisie au sein de EURONEXT, grâce à la présence marquée d'entreprises tunisiennes fortes, avec la Banque de TUNISIE, TUNISIE Valeurs et TUNISIE Leasing ; la seconde édition a permis à la Tunisie de franchir une nouvelle étape dans son rayonnement international, en se classant parmi le TOP 4 des pays les plus engagés en Afrique et au Moyen-Orient, en matière de gouvernance, qu'il s'agisse de Qualité Financière, de Qualité Extra-financière ou de Lutte contre la criminalité financière.

COFICERT, organisme de certification indépendant et leader mondial dans son domaine, à la manoeuvre.

L'organisation a été confiée à COFICERT. Souheil Skander, Dirigeant de COFICERT, a souligné l'ambition de cette édition et ses défis : rassembler les représentants économiques et financiers de 50 entreprises de référence, sélectionnés sur la base de critères de certification spécifiques, sans dépasser la limite fixée à 100 personnes dans l'enceinte de EURONEXT.

« Sur près de 70 pays, nous avons retenu les 20 pays qui présentaient les écosystèmes les plus favorables et matures en matière de conformité. De ces 20 pays, nous devions précisément identifier les entreprises les plus responsables et performantes, en matière financière et extra-financière. Tout le challenge résidait dans une composition intégrant 2 continents et qui soit la plus complète et éclectique possible », expose Souheil Skander, Directeur Général de COFICERT.

Démonstration de force de la Tunisie ; une délégation tunisienne remarquée.

Une mobilisation composée des fleurons tunisiens a fait honneur à la TUNISIE, en se déplaçant en force le 25 juin au siège de EURONEXT - la Bourse Européenne, à la Bourse de Paris.

La TUNISIE s'est démarquée en étant, sur les 20 principaux pays d'Afrique et du Moyen-Orient, la délégation la mieux représentée sectoriellement, couvrant pas moins de 10 secteurs, répartis entre la Banque, l'Assurance, la Microfinance, les Fonds d'investissement, les Sociétés de Gestion, l'Industrie agroalimentaire, l'Industrie pharmaceutique, l'Industrie mécanique & électrique et la Distribution spécialisée. La délégation tunisienne était composée de : BIAT, STB, UIB, ATB, ZITOUNA BANK, SFBT, TERIAK - Kilani Group, ASTREE, BH Assurance, CDC, CDC Gestion, ADVANS Tunisie, Eleonetech et Groupe Zouari.

La Tunisie a, par ailleurs, brillé au travers de ses compétences, représentées par des dirigeants tunisiens exerçant au sein d'institutions étrangères de premier plan, dans les domaines de la banque, de l'investissement et des télécommunications, respectivement au Sénégal, en Côte d'Ivoire et en Mauritanie.

Une identification minutieuse a été opérée sur près de 50 entreprises et institutions qui font le tissu économique régional en Afrique et au Moyen-Orient ; leur conférant un accès et une visibilité à EURONEXT, permis par la certification à des normes de référence. Des normes qui listent les exigences les plus strictes à l'échelle internationale en matière de gouvernance financière, gouvernance extra-financière et lutte contre la criminalité financière.

Les entreprises présentes se sont vu remettre des certificats attestant de leur conformité à des normes spécifiques, dont chacune répond à un enjeu de qualité distinct mais complémentaire.

La Norme ISO 37001® (version 2025), dédiée à la lutte contre la corruption ;

La Norme AML 30001® (AML/CFT version 2025), dédiée à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;

La Norme MSI 20000®, consacrée à la performance de la gouvernance financière et la qualité financière ;

La Norme ESG 1000®, relative à la gouvernance responsable extra-financière et à la finance durable.

Ces quatre normes forment un cadre intégré et cohérent pensé pour répondre aux attentes des donneurs d'ordre, des partenaires, des investisseurs et des régulateurs à l'échelle mondiale. Des sujets couverts, devenus incontournables et qui s'imposent désormais comme levier stratégique de croissance, de valorisation et de rayonnement à l'international, notamment dans un contexte géopolitique et géoéconomique, en pleine évolution. Ces décisions stratégiques de certification internationale, particulièrement observées et appréciées, dépassent les frontières, ouvrent les horizons et le champ des possibles, en tirant vers le haut les entreprises certifiées.

Cette mobilisation traduit une évolution profonde dans la manière dont les acteurs financiers et économiques appréhendent désormais la conformité normée. Loin d'être perçue comme une contrainte réglementaire supplémentaire, celle-ci est aujourd'hui pleinement assumée comme un levier stratégique de crédibilité, d'attractivité, de différenciation et de développement à l'international. La Bourse européenne, avec la Bourse de Paris, carrefour historique des marchés et de l'investissement mondial, confère une portée symbolique et économique particulièrement forte et impactante.

« Les entités qui n'intègrent pas ces principes et qui ne s'y conforment pas, perdent en compétitivité, restent en marge du système et s'isolent. Ces entités sont donc inévitablement évincées au profit de ceux qui s'adaptent et se conforment, se dotant ainsi d'un avantage concurrentiel et de différenciation indéniable ; c'est désormais ainsi que la sélection opère », affirme Véronique De la Bachelerie, Présidente de l'IGSF.

Au-delà des certificats délivrés, c'est une dynamique de fond qui se confirme, celle d'une communauté internationale d'acteurs engagés, qui font de la conformité non plus une obligation de façade, mais le socle d'une vision à long terme de la performance et de la responsabilité.

Euronext est le principal opérateur de marchés financiers en Europe continentale, gérant les Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan, Oslo et Athènes. Présent dans huit pays, il offre des services de cotation, de négociation et de post-marché à plus de 1900 entreprises représentant une capitalisation boursière de plus de 6 000 milliards d'euros.

Né en 2000 de la fusion des bourses de Paris, Amsterdam et Bruxelles, le groupe a progressivement étendu son empreinte à l'ensemble du continent, s'imposant comme la première infrastructure boursière de la zone euro. Au-delà de ses activités de marché, Euronext développe des services de données financières, de gestion d'indices et de post-marché, affirmant un rôle croissant dans la souveraineté financière européenne. Il constitue aujourd'hui un lieu de référence incontournable pour les acteurs institutionnels, les émetteurs et les investisseurs du continent.

L'IGSF est une ONG à but non lucratif, basée au Luxembourg, dont les activités ont pour objectif de canaliser et d'organiser les efforts internationaux en matière de normalisation financière et extra-financière. L'IGSF, en tant qu'entité de normalisation, œuvre principalement sur deux volets : d'une part, l'organisation technique des normes en matière de gouvernance financière et extra-financière et, d'autre part, la diffusion des normes et des bonnes pratiques en général.

Les thématiques couvertes au sein de l'IGSF traitent notamment des enjeux en matière de gouvernance financière, de lutte contre la criminalité financière ou encore de responsabilité sociétale des entreprises ou organisations de tout type.

COFICERT est un organisme de certification français, spécialisé dans les certifications financières et extra-financières, intervenant dans près de 50 pays sur 3 continents. L'organisme COFICERT est compétent en matière de gouvernance, de lutte contre la criminalité financière et de finance durable. COFICERT certifie sur les thématiques en lien avec la bonne gouvernance financière (MSI 20000), la gouvernance extra-financière (ESG 1000), la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML 30001) et la lutte contre la corruption (ISO 37001).

COFICERT est habilité en 2026 par l'IGSF, à intervenir comme organisme de certification sur la norme certifiable BCP 5005, dédiée la continuité d'activité et la résilience financière, établie la même année par l'organisme luxembourgeois.