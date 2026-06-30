Ethiopie: Le pays et l'Italie concluent un accord de prêt concessionnel de 70 millions d'euros en faveur de l'appui budgétaire

Addis-Abeba — L'Éthiopie et l'Italie ont conclu ce jour un accord portant sur un prêt concessionnel de 70 millions d'euros destiné à soutenir l'appui budgétaire du pays. Ce financement servira à appuyer la troisième opération de politique de développement (OPD3), en complément des ressources mobilisées auprès de la Banque mondiale.

L'Éthiopie et l'Italie ont signé un accord de prêt à long terme d'un montant de 70 millions d'euros.

Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a déclaré à cette occasion que ce partenariat de développement est extrêmement bénéfique pour l'Éthiopie, car il lui permettra de consolider les réformes macroéconomiques globales et les efforts de développement mis en oeuvre au cours des deux dernières années.

Il a indiqué que cet accord est particulièrement avantageux pour l'Éthiopie, car il soutient la transition macroéconomique qu'elle a entamée, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et de l'eau.

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Il a précisé que ce prêt à long terme à taux préférentiel de 70 millions d'euros, signé entre les deux pays, contribuera directement au processus de réforme et aux efforts de développement entrepris.

Il a ajouté que ce soutien témoigne de l'amitié et de la coopération diplomatiques de longue date entre les deux pays.

Outre cette aide financière directe, l'Italie a également apporté un soutien diplomatique important à l'Éthiopie afin d'obtenir l'appui nécessaire de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.

Il a également été affirmé que ce soutien permettra de poursuivre les réformes, la mise en oeuvre des mesures macroéconomiques devant se renforcer au cours de l'année à venir.