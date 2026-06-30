Addis-Abeba — L'ambassadeur de l'Inde en Éthiopie, Anil Kumar Rai, a affirmé que les relations de coopération entre l'Inde et l'Éthiopie connaissent une nouvelle dynamique, en particulier dans les domaines de la santé, de l'intelligence artificielle, de la gouvernance et de l'agriculture, à la suite des accords conclus lors de la visite historique du Premier ministre indien Narendra Modi en Éthiopie en décembre 2025.

Au cours d'un entretien exclusif avec ENA, M. Rai a expliqué que les deux pays poursuivent régulièrement la mise en oeuvre des engagements pris durant cette visite, plusieurs projets étant déjà en cours de concrétisation.

Parmi les principaux axes de coopération, il a mis en avant le secteur de la santé, précisant que trois importants groupes hospitaliers indiens préparent des investissements en Éthiopie en partenariat avec des établissements locaux.

Ces initiatives prévoient notamment la construction d'hôpitaux spécialisés ainsi que de centres dédiés aux soins ophtalmologiques.

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« Ces trois initiatives sont très avancées et nous espérons les voir opérationnelles avant la fin de l'année 2026 », a-t-il indiqué.

L'ambassadeur a ajouté que ces projets sanitaires s'inscrivent dans un programme bilatéral plus large couvrant également l'agriculture, l'éducation, l'intelligence artificielle, la coopération en matière de défense ainsi que d'autres secteurs stratégiques convenus lors de la visite du Premier ministre Modi.

« Nous sommes parvenus à des accords dans de nombreux domaines, notamment l'agriculture, la santé, l'éducation, l'intelligence artificielle ainsi que d'autres secteurs, y compris la coopération dans le domaine de la défense », a-t-il déclaré.

Selon lui, les gouvernements des deux pays collaborent étroitement afin d'assurer la mise en oeuvre de l'ensemble des initiatives convenues dans les délais prévus.

« Nous avançons méthodiquement sur chacun des accords et souhaitons concrétiser toutes les décisions prises dans les meilleurs délais », a-t-il souligné.

Abordant la transformation numérique, l'ambassadeur s'est félicité des avancées enregistrées par l'Éthiopie, rappelant que l'Union africaine a désigné le Premier ministre Abiy Ahmed comme champion continental de l'intelligence artificielle et de la santé numérique.

Il s'est montré confiant quant aux retombées positives de cette coopération en pleine expansion.

« Vous constaterez que notre partenariat stratégique continuera de se renforcer et produira bientôt des résultats tangibles sur le terrain », a-t-il déclaré.

L'ambassadeur a également mis en avant le développement de la coopération dans les domaines de la gouvernance et du renforcement des capacités institutionnelles.

Il a rappelé que l'Inde a récemment reçu une délégation parlementaire éthiopienne composée de 40 membres, réunissant des présidents d'assemblées régionales et municipales, des représentants d'institutions démocratiques ainsi que des membres du Parti de la Prospérité.

Cette délégation a suivi un programme d'une semaine consacré au renforcement des capacités, portant sur la gouvernance démocratique et les meilleures pratiques institutionnelles.

En outre, l'Inde a accueilli en mars dernier une délégation de 34 femmes parlementaires éthiopiennes afin de promouvoir les échanges d'expériences concernant la gouvernance, les procédures législatives et le système électoral indien.

Évoquant la coopération agricole, Rai a salué les progrès accomplis par l'Éthiopie dans le cadre du Programme national de développement agricole, notamment en ce qui concerne l'augmentation de la productivité du blé.

« Le Premier ministre éthiopien a lancé le Programme national de développement agricole et, grâce à cette initiative, la production de blé en Éthiopie a atteint un niveau inédit. Aujourd'hui, le rendement par hectare est remarquable », a-t-il affirmé.

Il a également indiqué que l'Inde avait accueilli plusieurs délégations agricoles éthiopiennes afin d'échanger leur expertise sur les variétés de cultures résistantes à la sécheresse, les systèmes de cultures associées, les techniques d'irrigation modernes et d'autres innovations agricoles.

Selon Rai, ce partenariat agricole en plein essor offre un potentiel considérable pour renforcer non seulement la sécurité alimentaire de l'Éthiopie, mais aussi soutenir la transformation agricole de l'ensemble du continent africain grâce au transfert de technologies, à l'innovation et au partage des savoir-faire.

L'Inde et l'Éthiopie entretiennent des relations diplomatiques depuis plus de soixante-dix ans, leur coopération s'étant progressivement renforcée dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'éducation, de l'agriculture, de la santé, des technologies ainsi que du développement des capacités institutionnelles.