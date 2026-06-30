Ethiopie: Des entreprises saoudiennes affichent leur volonté d'investir au pays

Addis-Abeba — Les entreprises saoudiennes Jo Drinks Factory et Soil Roasters, actives dans des domaines distincts, ont exprimé leur volonté d'investir en Éthiopie.

Une délégation diplomatique éthiopienne de haut rang, dirigée par l'ambassadeur Awel Wegris Mohammed, chef de mission adjoint à l'ambassade d'Éthiopie en Arabie saoudite, s'est rendue dans les installations de production des deux sociétés, implantées dans la deuxième zone industrielle de Dammam.

D'après un message publié sur les réseaux sociaux du ministère, l'ambassadeur Awel a présenté aux responsables des entreprises les réformes macroéconomiques engagées en Éthiopie, les politiques favorables aux investissements ainsi que les parcs agro-industriels intégrés (PAII), mettant en avant les nombreuses opportunités d'affaires offertes par le pays.

Jo Drinks Factory, spécialisée dans la fabrication de boissons non alcoolisées, a renouvelé son fort intérêt pour investir en Éthiopie. La société a également indiqué son intention d'y produire ses boissons pour les marchés local et international, tout en approvisionnant Ethiopian Airlines.

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Soil Roasters, importateur et torréfacteur de cafés de spécialité éthiopiens (Guji, Chelchele, Sidama Bombe et Yirgacheffe notamment), a fait savoir qu'il comptait désormais s'approvisionner directement auprès des producteurs et coopératives éthiopiens, supprimant ainsi les intermédiaires de sa chaîne logistique.

L'ambassadeur Awel a invité les dirigeants des deux entreprises à entreprendre une visite officielle de pré-investissement en Éthiopie afin d'examiner sur place les opportunités qu'offre le pays.

Il leur a également assuré que l'ambassade d'Éthiopie à Riyad demeurait pleinement disposée à fournir toute l'assistance nécessaire pour accompagner la concrétisation de leurs projets d'investissement.

Cette mission productive devrait consolider les échanges commerciaux entre l'Éthiopie et l'Arabie saoudite en reliant le potentiel agricole et industriel éthiopien aux capitaux d'investissement ainsi qu'aux débouchés du marché saoudien, favorisant ainsi le renforcement de la coopération commerciale et des investissements entre les deux nations.