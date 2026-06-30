Ethiopie: Lancement du projet éthiopien de renforcement des capacités nationales en gestion de la qualité pour accroître la compétitivité agricole

Addis-Abeba — Le ministère du Commerce et de l'Intégration régionale, en partenariat avec l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) et la Coopération technique coréenne (KTC), a officiellement lancé aujourd'hui un projet d'une durée de cinq ans.

Intitulé « Projet éthiopien de renforcement des capacités nationales de gestion de la qualité », ce programme a pour objectif d'améliorer la compétitivité des produits agricoles ainsi que des produits agroalimentaires transformés.

À l'occasion, le ministre d'État au Commerce et à l'Intégration régionale, Endalew Mekonnen, a indiqué que cette initiative marque une étape importante dans le partenariat historique entre l'Éthiopie et la Corée du Sud.

Il a qualifié cette coopération de relation bâtie sur le respect mutuel, des valeurs communes et une vision partagée d'un développement durable accompagné d'une croissance économique inclusive.

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Il a souligné que la compétitivité sur les marchés internationaux repose désormais davantage sur la qualité, la sécurité, la fiabilité et le respect des normes mondiales que sur les seuls produits fabriqués par les pays.

Selon lui, cette initiative dépasse la simple modernisation des laboratoires et des équipements, puisqu'elle ambitionne également de renforcer les institutions nationales chargées de l'infrastructure de la qualité afin d'appuyer l'industrialisation, les exportations, la protection des consommateurs, l'innovation et une croissance économique durable.

Il a expliqué que le projet permettra de développer les capacités de l'Éthiopie dans l'élaboration des normes, les essais, l'inspection, la certification, l'accréditation ainsi que les systèmes de réglementation de la qualité, tout en renforçant les ressources humaines, indispensables à une durabilité à long terme.

Le ministre d'État a ajouté qu'avec l'intégration croissante de l'Éthiopie à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et aux chaînes de valeur mondiales, le renforcement de l'infrastructure nationale de la qualité constitue désormais une priorité stratégique.

Endalew a annoncé que le projet sera mis en oeuvre sur cinq ans grâce à une aide publique au développement de 10 millions de dollars américains accordée par le gouvernement de la République de Corée.

De son côté, le directeur adjoint de la KOICA en Éthiopie, M. Park Youngshin, s'est félicité du lancement officiel de cette initiative à grande échelle, estimant qu'elle reflète la solidité de l'amitié et de la coopération au développement entre la Corée du Sud et l'Éthiopie.

Il a indiqué que ce projet permettra de renforcer les réglementations relatives aux essais, à l'inspection et au contrôle de la qualité durant les cinq prochaines années, afin d'aider les produits éthiopiens à satisfaire aux exigences techniques du commerce, à réduire les obstacles d'accès aux marchés et à soutenir les exportations alimentaires ainsi que les recettes générées.

Il a ajouté que cette initiative favorisera également des moyens de subsistance durables pour les agriculteurs et les transformateurs en encourageant des normes de production et de performance plus élevées.

Selon lui, ce projet représente une nouvelle avancée dans les efforts de l'Éthiopie en faveur d'une croissance économique durable et du développement social, tout en réaffirmant l'engagement de la KOICA à produire des résultats profitant durablement au peuple éthiopien.

En définitive, cette initiative ambitionne d'obtenir des résultats concrets et de laisser un héritage durable grâce au renforcement des systèmes nationaux de qualité de l'Éthiopie et à l'amélioration de la compétitivité de son secteur agroalimentaire.