Ethiopie: La délégation de l'UE se dit préoccupée par la conscription militaire instaurée par le TPLF dans la région du Tigray

Addis-Abeba — La délégation de l'Union européenne (UE) en Éthiopie a fait part de sa vive préoccupation face à la dégradation de la situation politique et sécuritaire dans le nord du pays, alors que des informations de plus en plus nombreuses indiquent que des responsables radicaux du TPLF alimentent les tensions et favorisent une nouvelle escalade de violence.

Dans un communiqué diffusé ce jour, l'UE affirme être particulièrement préoccupée par les actes attribués à l'ancien TPLF, notamment la mise en place d'un conseil régional parallèle ainsi que l'imposition unilatérale d'une conscription militaire dans la région du Tigray.

L'Union européenne a averti que ces développements récents risquent de fragiliser les acquis obtenus grâce à l'Accord de cessez-le-feu permanent de Pretoria conclu en 2022.

Elle souligne également que ces initiatives vont à l'encontre des dispositions prévues par l'Accord de paix de Pretoria et pourraient accentuer les tensions déjà présentes dans la région.

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L'UE estime que la reprise rapide des discussions portant sur la mise en oeuvre effective de l'Accord de Pretoria par l'ensemble des parties demeure indispensable afin de préserver le processus de paix et d'éviter une nouvelle phase d'instabilité.

Réitérant son engagement en faveur d'une paix durable en Éthiopie, l'Union européenne a renouvelé son soutien total aux efforts de médiation conduits par Olusegun Obasanjo, Haut Représentant de l'Union africaine, afin de faciliter le dialogue et de renforcer la paix ainsi que la stabilité dans le nord de l'Éthiopie.

Cette prise de position diplomatique intervient après les mesures restrictives déjà adoptées par les États-Unis, qui avaient imposé des restrictions strictes de voyage aux responsables du TPLF, désormais dissous, ainsi qu'à leurs proches, en réaction à des actes ayant compromis la stabilité du pays.

L'Accord de paix de Pretoria a été officiellement signé en novembre 2022 entre le gouvernement éthiopien et le TPLF, aujourd'hui dissous, sous les auspices de l'Union africaine.

Cet accord majeur a permis de mettre un terme au conflit grâce à l'instauration d'un cessez-le-feu permanent.

L'accord global prévoyait le désarmement, la démobilisation ainsi que la réintégration des anciens combattants, le rétablissement de l'autorité fédérale et de l'ordre constitutionnel dans la région, de même que l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire et la reconstruction des infrastructures, constituant ainsi une feuille de route essentielle pour instaurer une paix durable dans le nord de l'Éthiopie.