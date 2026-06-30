Gabon: Cours de Vacances gratuits à Mounana - L'Honorable Rodrigue Bokoko lance la 4e édition

L'éducation demeure le meilleur investissement pour l'avenir de la jeunesse. Fidèle à cette conviction, l'Honorable Rodrigue Bokoko, Député du District de Mounana, renouvelle son engagement en faveur des élèves en lançant la 4e édition des Cours de Vacances.

C'est une initiative 100% gratuite pour préparer la rentrée scolaire 2026-2027. Du primaire au secondaire, ces cours de renforcement sont entièrement pris en charge et visent un objectif clair : donner à chaque élève de Mounana les outils pour aborder sereinement l'année scolaire 2026-2027. Remise à niveau, consolidation des acquis et anticipation des programmes sont au coeur du dispositif.

Pour l'Honorable Rodrigue Bokoko, il s'agit d'un acte concret :

« Investir dans l'éducation, c'est investir dans l'avenir de Mounana. Aucun enfant ne doit être laissé sur le bord du chemin faute de moyens. Ces cours de vacances sont notre manière de contribuer à la politique du Chef de l'Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui fait de l'éducation et de la formation, ses priorités »

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Les cours de Vacances gratuits à Mounana sont devenus un rendez-vous incontournable.

Depuis la première édition, l'initiative ne cesse de gagner en ampleur. Encadrés par des enseignants qualifiés du district, les élèves bénéficient d'un accompagnement rigoureux dans les matières fondamentales : mathématiques, français, sciences, anglais et philosophie pour les plus grands.

Au-delà du soutien scolaire, ces cours créent un cadre structurant pendant les vacances. Ils luttent contre le décrochage, maintiennent les jeunes dans une dynamique d'apprentissage et renforcent la cohésion sociale autour de l'école.

En reconduisant pour la 4e année consécutive cette action, l'Honorable Rodrigue Bokoko réaffirme que la jeunesse de Mounana est sa priorité. Car préparer un élève aujourd'hui, c'est bâtir le Gabon de demain, comme aime à le dire, Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République.