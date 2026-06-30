Congo-Kinshasa: 66 ans d'indépendance du pays - Le NOGEC appelle les Congolais à devenir des artisans de paix et de développement

À l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo (RDC), le parti politique d'opposition Nouvelle génération pour l'émergence du Congo (NOGEC) lance un appel solennel à l'ensemble de la population congolaise. Dans un communiqué publié lundi 29 juin, la formation politique invite chaque citoyen à s'engager activement pour la paix et le développement du pays.

Dans son message, le NOGEC insiste sur la nécessité d'un engagement collectif pour mettre fin aux violences persistantes, en particulier dans l'Est de la RDC. Selon le parti, la construction d'une paix durable passe par une mobilisation de tous les Congolais, au-delà des clivages politiques et sociaux.

« Chaque Congolais est appelé à devenir un artisan de la paix et du développement », souligne le communiqué, estimant que cet engagement est indispensable pour sortir le pays des cycles de conflits qui fragilisent la cohésion nationale.

S'inspirer des héros nationaux

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À l'occasion de cette commémoration du 30 juin, le NOGEC appelle également les citoyens à s'inspirer des héros nationaux qui ont privilégié des méthodes pacifiques dans leur lutte pour l'indépendance et la démocratie.

Pour le parti, le rêve d'un Congo uni, prospère et apaisé doit continuer d'inspirer les générations actuelles et futures. « Ce rêve demeure une source de fierté pour la nation congolaise », souligne le message, invitant chacun à contribuer à sa réalisation.

Un appel aux groupes armés à déposer les armes

Dans une démarche de pacification, le NOGEC adresse un appel direct aux jeunes ayant rejoint des groupes armés actifs dans l'Est du pays, notamment l'AFC/M23, la CRP, la CODECO et les ADF. Le parti leur demande de renoncer à la violence et de déposer les armes.

« La violence ne constitue pas une solution aux problèmes du pays », rappelle la formation politique, qui exhorte ces jeunes à suivre des exemples de lutte non violente. Elle cite notamment la figure d'Étienne Tshisekedi, présentée comme un modèle de combat politique mené par des moyens pacifiques en faveur de la démocratie.

Le respect de la Constitution au coeur des attentes

Par ailleurs, le NOGEC interpelle les autorités congolaises. Le parti exhorte le gouvernement à respecter strictement la Constitution et les lois de la République. Il met en garde contre toute instrumentalisation des textes fondamentaux à des fins politiques.

Selon le communiqué, ces derniers ne doivent pas servir à restreindre les libertés fondamentales ni à faire taire les voix dissidentes. Le respect de l'État de droit apparaît, pour le NOGEC, comme une condition essentielle pour consolider la démocratie et renforcer la confiance des citoyens.

Un message d'espoir pour l'avenir

En ce jour symbolique du 30 juin, le NOGEC rappelle que l'indépendance ne doit pas être perçue uniquement comme un acquis historique, mais comme une responsabilité collective à faire vivre au quotidien.