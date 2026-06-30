Congo-Kinshasa: Commémoration Indépendance - Des jeunes de Beni appellent à une indépendance « réelle et effective » du pays

À l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo (RDC), réunis dimanche 28 juin lors d'une journée de réflexion citoyenne, plusieurs jeunes de Beni ( Nord-Kivu) ont dressé un constat sans détour sur l'état du pays, appelant à une prise de conscience collective et à un engagement accru de leur génération.

« Notre pays est à genoux sur tous les plans. Il est prématuré de parler d'une indépendance pleinement effective, au regard des nombreux défis qui restent à relever », ont-ils conclu à l'issue de leurs échanges. Pour ces jeunes, l'indépendance politique proclamée en 1960 reste, dans les faits, inachevée.

Un diagnostic critique de la situation nationale

Au coeur des discussions : la question de la souveraineté nationale, de la sécurité et de l'autonomie économique. Plusieurs participants ont souligné la persistance de dépendances extérieures dans des secteurs stratégiques, estimant qu'elles entravent la pleine réalisation de l'indépendance du pays.

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Enoch Syayikomia, l'un des intervenants, a livré une analyse particulièrement critique :

« Ce pays dépend de l'extérieur sur le plan économique ; ce pays n'est pas également indépendant parce qu'il y a la présence des UPDF. Un secteur aussi important que la sécurité est mis entre les mains des étrangers qui nous sécurisent jour et nuit avec l'opération Shujaa ».

Il a également évoqué des influences extérieures sur les décisions politiques et la gestion des territoires de l'Est du pays, affirmant que certains dossiers majeurs seraient discutés hors des frontières nationales.

« Notre politique est discutée à Washington et à Doha [...] Bref, notre pays est à genoux et on ne peut pas parler d'indépendance réelle dans ces conditions ».

Pour ces jeunes, la situation sécuritaire dans l'Est, notamment autour de Goma et dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, reste un symbole des défis à surmonter pour consolider la souveraineté de la RDC.

Une indépendance encore « en chantier »

Au-delà des critiques, la rencontre a permis de poser un regard prospectif sur l'avenir du pays. Loin d'un discours fataliste, les participants ont insisté sur la nécessité de transformer ces constats en leviers d'action.

« Au lieu de parler de l'indépendance, on devrait réfléchir à comment la rendre effective », a poursuivi Enoch Syayikomia, rappelant que le chemin vers une véritable autonomie nationale demeure « un chantier » nécessitant des efforts à long terme.

Dans cette optique, plusieurs défis majeurs ont été identifiés : le renforcement de l'économie nationale pour réduire la dépendance extérieure ; la consolidation des institutions étatiques ; la restauration de la sécurité sur l'ensemble du territoire ; la promotion d'une gouvernance responsable.

La jeunesse appelée à jouer un rôle moteur

Un message central s'est dégagé de cette journée : la responsabilité de la jeunesse dans la construction d'une indépendance réelle. Les participants ont exprimé leur volonté de ne plus être de simples observateurs, mais de devenir des acteurs du changement.

« Je pense que notre génération est celle qui va amener ce pays vers cet objectif », a affirmé Enoch Syayikomia, traduisant l'espoir d'un renouveau porté par les jeunes.

Cet appel à l'engagement s'est accompagné d'un plaidoyer pour une prise de conscience collective. Selon les participants, les défis auxquels fait face la RDC exigent une mobilisation à tous les niveaux de la société.

Les jeunes de Beni invitent ainsi l'ensemble des Congolais à repenser le sens de l'indépendance et à oeuvrer ensemble pour la rendre concrète, durable et inclusive.

« Nous voulons bâtir une indépendance réelle, fondée sur la responsabilité et l'engagement collectifs », ont-ils martelé.

Un message qui, en ce 30 juin, résonne comme un appel à transformer les aspirations en actions pour l'avenir de la République démocratique du Congo.