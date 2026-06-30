Congo-Kinshasa: Coupe du Monde - Tshisekedi galvanise les Léopards avant leur duel contre l'Angleterre

À la veille de la fête de l'indépendance, le Président Félix Tshisekedi a adressé un message vibrant aux Léopards de la RDC, qui s'apprêtent à affronter l'Angleterre en seizième de finale de la Coupe du Monde.

Le Chef de l'État a exhorté les joueurs à entrer sur le terrain avec la sérénité de ceux qui ont déjà honoré la Nation, mais aussi avec l'audace de ceux qui savent que « l'histoire n'a pas encore livré son dernier mot ». Il a insisté sur la discipline, le courage et l'intelligence, tout en rappelant que les Léopards ont déjà rendu fier tout un peuple.

L'esprit des Léopards comme modèle national

Pour Tshisekedi, l'esprit de combativité des Léopards doit inspirer la Nation entière : rester unis, défendre les couleurs nationales et croire en ses propres forces.

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« Voilà l'image du Congo que nous devons préserver et faire grandir : un Congo uni, ambitieux, résilient et déterminé à tenir son rang parmi les Nations. Par leur courage, leur combativité et leur attachement au maillot national, nos Léopards ont rappelé au monde que la République Démocratique du Congo ne se résume pas à ses crises. Le Congo, c'est aussi le talent, l'audace, la discipline, la résilience et cette capacité de croire jusqu'au bout, même lorsque le chemin semble difficile », a décrit Félix Tshisekedi.

Il a souligné que la qualification historique obtenue face à l'Ouzbékistan (3-1) dépasse le cadre sportif et incarne une leçon de solidarité, de travail et de résilience.

« Au-delà du résultat, cette victoire porte une signification profonde. Elle nous rappelle qu'aucun objectif n'est hors de portée lorsque la discipline, le travail, la solidarité et la foi en nos propres forces se conjuguent », a insisté Félix Tshisekedi.

Le Président a rappelé que, pendant plusieurs semaines, les Congolais de toutes les régions et de la diaspora ont vibré ensemble derrière le drapeau. Selon lui, cette unité est l'image d'un Congo ambitieux et résilient, déterminé à tenir son rang parmi les Nations.

« Le Congo, c'est aussi le talent, l'audace, la discipline, la résilience et cette capacité de croire jusqu'au bout, même lorsque le chemin semble difficile », a conclu Félix Tshisekedi.