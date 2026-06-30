Ile Maurice: Camélia Thomas sacrée championne

Les mots ont pris vie sur scène, samedi 27 juin, à l'Institut français de Maurice (IFM), à l'occasion de la finale du Concours de lecture à voix haute organisé par l'Association des professeurs de français (APF) de l'île Maurice. Dix finalistes, âgés de 12 à 14 ans, se sont succédé devant un public conquis et un jury attentif, démontrant que la lecture peut être un véritable art de l'interprétation.

Après plusieurs semaines de préparation, les jeunes lecteurs ont donné voix à des oeuvres d'auteurs mauriciens, mettant en lumière la richesse de la littérature locale. À l'issue des prestations, Camélia Thomas, 14 ans, élève de la Morning Star School, a remporté la première place grâce à une lecture particulièrement émouvante d'un extrait du livre Le Dernier Frère de Natacha Appanah. Sa présence scénique et sa capacité à transmettre les émotions du texte ont fait la différence. La deuxième place est revenue à Dedaur Oumair, 14 ans, élève du collège Saint Esprit, également passionné de lecture, qui avait lui aussi choisi un extrait du livre Le Dernier Frère.

La troisième marche du podium a été partagée entre Adrien James Moutou, qui a interprété un extrait de Galimatia sous le regard de son auteur, Kinsley David, présent dans la salle, et Lakshmi Chiniah, 13 ans, élève du Rabindranath Tagore SSS, pour sa lecture d'un extrait de Contes indiens d'Amarnath Hosany. Le jury était composé de Christophe Clanché, attaché de coopération éducative à l'ambassade de France à Maurice, du slameur Le Penseur Ébène et de Corinne Vigoureux, professeure de français et membre de l'APF.

Les lauréats sont repartis avec des livres et des bons d'achat en librairie. Créée récemment, l'APF de l'île Maurice rassemble les enseignants de français de tous les niveaux d'enseignement. Affiliée depuis un mois à la Fédération internationale des professeurs de français, elle oeuvre à promouvoir la langue française, les cultures francophones et le partage des pratiques pédagogiques à travers un réseau national.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

«Ce concours constitue le premier de nos quatre grands projets pour 2026. Il illustre parfaitement notre volonté de valoriser la langue française tout en mettant en avant les jeunes talents mauriciens», souligne sa présidente, Noeline Frédéric, saluant également le soutien pédagogique et financier de l'ambassade de France à Maurice. Pour Mélanie Albert, responsable de la communication de l'APF, cette première édition a largement dépassé le cadre d'une compétition.

«Voir ces jeunes s'investir avec autant de passion dans la lecture à voix haute a été une immense satisfaction. Les parents se sont déplacés en nombre pour les encourager. Nous voulions montrer que l'on lit avant tout pour le plaisir, pour partager des émotions et pour faire découvrir toute la richesse de la littérature mauricienne.»

L'événement a été rendu possible grâce au soutien de Christophe Clanché, attaché de coopération éducative à l'ambassade de France à Maurice (SCAC), Juliana de Lapeyre, assistante SCAC et l'IFM.