Sénégal: L'UCAD annonce l'identification d'une nouvelle espèce bactérienne issue du lait maternel sénégalais

30 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a annoncé, via sa page Facebook officielle, l'identification d'une nouvelle espèce bactérienne, baptisée Neobacillus camarae. Cette découverte, réalisée à partir du microbiote du lait maternel au Sénégal, constitue une avancée scientifique qui pourrait contribuer à la lutte contre la malnutrition infantile.

Selon la publication de l'université, cette nouvelle espèce a été décrite dans une revue scientifique internationale. Elle porte le nom du Pr Makhtar Camara, enseignant-chercheur à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d'Odontologie (FMPOS) de l'UCAD, en reconnaissance de sa contribution à la recherche en microbiologie.

L'UCAD indique que cette avancée est le fruit d'une collaboration entre ses équipes de recherche et l'IHU Méditerranée Infection, en partenariat avec l'Université Aix-Marseille. Les travaux s'inscrivent dans un programme consacré aux probiotiques, avec pour objectif de développer de nouvelles solutions de prévention et de prise en charge de la malnutrition infantile au Sénégal.

Toujours selon l'université, cette découverte ouvre des perspectives prometteuses pour la recherche en santé publique, notamment dans la mise au point d'approches innovantes pour lutter contre la malnutrition des enfants.

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Dans sa publication, le recteur de l'UCAD, le Pr Alioune Badara Kandji, adresse « ses chaleureuses félicitations au Pr Makhtar Camara ainsi qu'à toute l'équipe de recherche pour cette distinction scientifique qui honore l'UCAD, le Sénégal et le rayonnement de la recherche africaine sur la scène internationale ».

Par cette annonce, l'Université Cheikh Anta Diop réaffirme son engagement en faveur d'une recherche innovante, au service des populations et du développement scientifique du continent.

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