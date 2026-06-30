Sénégal: Il y a 16 ans, le pays perdait Serigne Bara Mbacké, premier petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba

Le 30 juin 2010, le Sénégal est frappé par la disparition de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké. Le guide religieux s'éteint à Touba, après un peu plus de deux ans à la tête de la confrérie mouride. Sa disparition marque la fin d'un chapitre important de l'histoire du mouridisme et ouvre une nouvelle étape dans la succession des héritiers de Cheikh Ahmadou Bamba.

Fils de Serigne Fallou Mbacké, Serigne Bara Mbacké avait accédé au Khalifat le 29 décembre 2007, à la suite du rappel à Dieu de Serigne Saliou Mbacké. Son accession revêt une portée historique : il devient le premier petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba à diriger la confrérie, consacrant ainsi le passage de l'ère des fils du fondateur à celle des petits-fils.

Bien que relativement court, son magistère est marqué par la poursuite de grands projets de modernisation de la cité religieuse de Touba. Sous son autorité, plusieurs chantiers d'infrastructures sont lancés ou consolidés, tandis qu'il instaure une gestion collégiale des affaires de la ville sainte. Il s'attache également à préserver le caractère spirituel de Touba en limitant les manifestations politiques et folkloriques dans la cité religieuse.

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Le rappel à Dieu de Serigne Bara Mbacké suscite une vive émotion parmi les millions de disciples mourides au Sénégal et dans la diaspora. Il est inhumé le lendemain à Touba, où reposent les grandes figures de la confrérie. Il est remplacé au Khalifat par Serigne Sidy Mokhtar Mbacké, qui poursuivra l'oeuvre de ses prédécesseurs.