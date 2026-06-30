Sénégal: « Size Impact » veut redéfinir les standards de beauté

Dakar accueillera, le samedi 18 juillet, la première édition de « Size Impact », un événement qui entend promouvoir une mode plus inclusive et lutter contre les discriminations liées au poids. Porté par le concept BodyPositive, ce projet mêlera exposition photographique, témoignages, défilé de mode et performances artistiques autour de la valorisation des femmes de forte corpulence.

Pensé comme un projet à la fois culturel, artistique et sociétal, « Size Impact » ambitionne de faire évoluer les regards sur les corps dits « grande taille ». Selon le document de présentation, l'événement se veut « une expérience immersive » associant photographie, mode et échanges afin de « questionner les normes, sensibiliser le public et célébrer la diversité corporelle ». Cette première édition a également vocation à devenir un rendez-vous annuel consacré à la mode inclusive au Sénégal.

À l'origine de cette initiative, un constat : les personnes de forte corpulence restent encore peu représentées dans les univers de la mode, des médias et de la culture. Le projet souligne que « le bodyshaming, souvent vécu dès l'enfance, laisse des traces profondes sur l'estime de soi » et propose d'utiliser « la mode comme outil de dialogue social, de réparation symbolique et de transformation des regards ».

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Les organisateurs affichent plusieurs objectifs : offrir une représentation positive des femmes rondes, combattre les stéréotypes liés au corps, créer un espace de parole et mettre en lumière les créateurs engagés en faveur de l'inclusion. Le projet entend également sensibiliser un large public à l'acceptation de soi.

Le programme prévoit une exposition photographique consacrée au bodyshaming, des conférences et échanges sur la confiance en soi et la place des femmes rondes au Sénégal, un défilé réunissant des créateurs et des mannequins grande taille, ainsi que des performances artistiques, des témoignages et un temps d'échange avec le public. La journée se clôturera par un DJ set et un moment de réseautage.

L'événement s'adresse notamment aux femmes grande taille, aux acteurs du mouvement body positive, aux créateurs de mode inclusive, aux médias, aux institutions culturelles ainsi qu'au grand public.

Pour la porteuse du projet, Ndeye Fatou Djigal, cette initiative dépasse le simple cadre d'un défilé de mode. « Avec SIZE IMPACT, je souhaite créer un espace où la mode devient un langage de reconnaissance, d'émancipation et de dialogue, donnant une visibilité à des corps et des récits longtemps marginalisés », affirme-t-elle dans le document de présentation. Elle résume la philosophie de l'événement en ces termes : « SIZE IMPACT n'est pas un événement, c'est une prise de position. »