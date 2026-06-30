Sénégal: La Sonaged veut faire des déchets un levier de développement durable (3/4)

À travers la valorisation des déchets organiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le développement de nouvelles filières énergétiques, la Société nationale de gestion intégrée des déchets solides (Sonaged) entend jouer un rôle majeur dans la transition écologique du Sénégal. Pour le Dr Zeynab Thiam Ndiaye, cheffe du département Économie circulaire, les déchets constituent, aujourd'hui, une ressource stratégique capable de transformer les secteurs de l'énergie, de l'environnement et de l'agriculture.

Longtemps considérés comme une contrainte environnementale, les déchets sont désormais perçus comme une véritable opportunité de développement. Cette nouvelle approche est au coeur de la stratégie de la Sonaged, qui mise sur l'économie circulaire pour faire des déchets une source de richesse et de création de valeur.

Le Dr Zeynab Thiam Ndiaye rappelle que la valorisation des déchets organiques figure parmi les priorités de la société publique. Selon elle, les résidus agricoles, les déchets issus de l'élevage et les matières organiques collectées dans les villes représentent un potentiel considérable pour la production de biogaz.

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« Cette ressource reste encore largement sous-exploitée alors qu'elle pourrait contribuer à relever plusieurs défis simultanément : la gestion des déchets, la production d'énergie renouvelable et la lutte contre le changement climatique », souligne-t-elle.

L'urgence est d'autant plus grande que la majorité des déchets organiques finit encore dans des décharges à ciel ouvert. Cette situation favorise l'émission de méthane, un gaz à effet de serre particulièrement nocif pour le climat.

Pour le Dr Ndiaye, la valorisation énergétique des déchets permettrait non seulement de réduire ces émissions, mais aussi de transformer une source de pollution en une ressource productive.

Des projets structurants en cours

Dans cette dynamique, la Sonaged participe à plusieurs projets structurants. Parmi eux figure le Methane Emission Reduction Program, qui doit être déployé au Centre intégré de valorisation des déchets de Touba.

« Ce projet vise à réduire les émissions de méthane tout en générant des crédits carbone susceptibles d'accompagner les efforts du Sénégal dans le cadre de ses engagements climatiques internationaux », explique-t-elle.

L'entreprise est également impliquée dans le projet Biomasse, développé en partenariat avec le ministère en charge de l'Énergie. À cela s'ajoute un programme de renforcement de capacités des acteurs de la filière biogaz, qui réunit plusieurs institutions publiques et privées autour d'un objectif commun : développer cette source d'énergie renouvelable.

« La Sonaged travaille également avec le Conseil exécutif des transports urbains durables (Cetud) sur l'évaluation du potentiel énergétique des déchets organiques produits dans certains marchés. Les études réalisées montrent que ces déchets pourraient alimenter de futures unités industrielles de production de biogaz et de gaz naturel comprimé, notamment pour le secteur des transports », précise-t-elle.

Une étude financée par le réseau C40 Cities a révélé que les marchés, écoles, hôpitaux et autres établissements non résidentiels de la capitale produisent environ 160 tonnes de déchets organiques par jour.

Selon les résultats de cette étude, une prise en charge de seulement la moitié des déchets issus des marchés par le compostage ou la méthanisation permettrait de réduire de 20 à 30 % les émissions de méthane.

« Ces résultats démontrent que les déchets ne doivent plus être considérés uniquement comme un problème à gérer, mais comme une ressource stratégique au service de la transition écologique et du développement durable », estime le Dr Zeynab Thiam Ndiaye.