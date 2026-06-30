Ile Maurice: L'avocat d'affaires Shaan Kundomal retenu à Dubaï, soupçonné d'avoir détourné environ Rs 144 millions

Il s'est fait cueillir entre deux avions. Vendredi soir, Shaan Kundomal, directeur de la société Capital Horizons Ltd - récemment rebaptisée Aurevya Wealth Ltd -, était en transit à l'aéroport international de Dubaï, en route vers Istanbul, lorsque les autorités émiraties l'ont interpellé. Il voyageait avec son épouse et une assistante, qui n'ont pas été inquiétées. Depuis, l'homme d'affaires est détenu au poste de police de Bur Dubaï.

Soupçonné d'avoir détourné l'équivalent de Rs 144 millions, l'avocat d'affaires mauricien, interpellé vendredi à l'aéroport de Dubaï, a été libéré sous caution, avec interdiction de quitter l'émirat. Portrait d'un homme dont les réseaux relient la finance offshore mauricienne aux allées du pouvoir politique, d'hier et d'aujourd'hui.

Les autorités lui reprocheraient, à titre provisoire, le détournement présumé de quelque trois millions de dollars américains - soit environ Rs 144 millions -, à la suite d'une plainte déposée par l'un de ses clients-investisseurs. Il n'est pas encore établi si cette plainte concerne les activités de Gulf Management Services, sa structure basée à Ras Al Khaimah, ou celles d'Aurevya Wealth Ltd, à Maurice. Autre élément qui complique son dossier : lors de son interpellation, Shaan Kundomal aurait présenté un passeport indien - il disposerait de la double nationalité indo-mauricienne.

Selon nos informations, Shaan Kundomal aurait été libéré sous caution hier, mais serait interdit de quitter le territoire des Émirats arabes unis. Selon nos renseignements, l'enquête pourrait durer de trois à six mois avant que les autorités ne déterminent s'il y a matière à une inculpation formelle. Ce délai le maintient dans l'incertitude judiciaire, loin de Maurice.

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Réseau offshore

Capital Horizons s'était bâti la réputation d'une société agréée par la Financial Services Commission mauricienne, proposant aux institutions et aux particuliers fortunés des services de gestion d'entreprises et de transmission de patrimoine - administration, comptabilité, conseil juridique et financier, accompagnement de gestionnaires de fonds.

Détenue par le groupe familial Kundomal & Co, elle revendiquait des participations dans les services financiers, l'immobilier et la technologie, avec une présence à Maurice, en Afrique du Sud et aux Émirats arabes unis via sa filiale CHL Middle East LLC. C'est par cette dernière que le groupe avait cherché à introduire le registre d'entreprises de Ras el Khaïmah (RAKICC) auprès des Management Companies et family offices mauriciens, présentant les Émirats comme une destination à ne pas négliger.

Familles haut placées

M. Kundomal dirige par ailleurs Gulf Management Services, basée à Ras el Khaïmah, et a été admis au barreau mauricien en 2025 ; il figure aussi parmi les avocats de l'homme d'affaires Dawood Rawat dans ses plaintes devant la Financial Crimes Commission et le CCID.

L'affaire embarrasse d'autant plus qu'elle touche un homme aux réseaux étendus. Shaan Kundomal serait le cousin germain de l'ancien Premier ministre, Pravind Jugnauth, et son épouse est parentée à un junior minister actuel. Deux liens qui le rattachent aux pouvoirs d'hier et d'aujourd'hui. Certaines sources évoquent la possibilité que d'autres clients ou investisseurs ayant traité avec les structures de M. Kundomal se manifestent dans les semaines à venir, au vu de l'ampleur de son portefeuille d'affaires entre Maurice et le Moyen-Orient.