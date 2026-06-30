Ile Maurice: Un motocycliste succombe à ses blessures neuf jours après un accident

Victime d'un grave accident de la route survenu dans la nuit du 19 juin à Nouvelle-France, Antonio Hullingworth, 46 ans, n'a pas survécu à ses blessures. Hospitalisé dans un état critique depuis le drame, il est décédé dimanche à l'hôpital.

L'accident s'est produit peu après minuit sur l'autoroute en direction du Sud, à proximité du concasseur de pierres Beemanique. Le quadragénaire a perdu le contrôle de sa moto avant de chuter sur la chaussée. Il transportait son épouse, âgée de 30 ans, qui a également été blessée. Ils ont été transportés à l'hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle. Antonio Hullingworth a été admis dans un état grave avant d'être transféré en soins intensifs, alors que son épouse a refusé tout traitement médical.

En raison de son état d'inconscience, aucun alcootest n'a pu être pratiqué sur le motocycliste. Les enquêteurs n'ont pas non plus pu recueillir immédiatement la déposition de son épouse, qui était en état de choc.

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Le décès d'Antonio Hullingworth a été constaté à 6 h 10 le 28 juin. L'autopsie a conclu que la victime est décédée des suites de blessures cranio-cérébrales. Après les examens médico-légaux, la dépouille a été remise à la famille. Les circonstances exactes de l'accident font toujours l'objet d'une enquête.