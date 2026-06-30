Congo-Kinshasa: Montée de la criminalité dans la chefferie des Bashu - La société civile appelle à dénoncer tout suspect

Face à la recrudescence des actes criminels dans la chefferie des Bashu, dans le territoire de Beni, la société civile appelle la population à plus de vigilance et à dénoncer tout individu suspect. Cet appel intervient après l'assassinat, tôt lundi 29 juin, d'un couple à Butuhe, chef-lieu du groupement de Malio, situé à une centaine de kilomètres de Beni.

Selon les premières informations, des hommes armés non identifiés ont attaqué les victimes avant de prendre la fuite. La société civile exhorte les habitants à redoubler de vigilance et invite les autorités à se mobiliser aux côtés de la population pour faire face à cette insécurité.

Appel au dialogue social

Maombi Kahongya, président de la société civile dans la chefferie des Bashu, insiste sur la nécessité de renouer avec les parades et les dialogues communautaires :

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« Imaginez un groupement qui fait quatre ans sans parades hebdomadaires. C'est difficile de savoir ce qui se passe dans la communauté. Avec des parades ou des dialogues sociaux, on peut comprendre les causes profondes de cette criminalité ».

Il appelle également les autorités à mener des enquêtes sérieuses pour retrouver les criminels et les traduire en justice, tout en exhortant la population à rester vigilante et solidaire :

« L'ennemi risque de nous infiltrer et de semer la terreur dans nos zones », alerte-t-il.

Les tentatives de Radio Okapi pour obtenir la réaction des autorités sont restées sans suite. Toutefois, la Police indique avoir déjà ouvert une enquête afin d'identifier et d'arrêter les auteurs de cet acte.