Congo-Kinshasa: Première guérison d'Ebola dans le centre de traitement à Beni

Le centre provisoire de traitement installé à l'hôpital général de référence de Beni a enregistré, ce lundi 29 juin, son tout premier cas de guérison d'Ebola. Une avancée qui apparaît comme une véritable lueur d'espoir dans la riposte contre la maladie à virus Ebola au Nord-Kivu.

Selon le médecin directeur de la structure, cette évolution positive démontre l'efficacité de la prise en charge médicale lorsque les patients arrivent à temps dans les centres spécialisés.

Il a encouragé la population à faire confiance aux équipes de riposte, rappelant que la maladie peut être guérie si elle est traitée précocement.

Un message fort à la communauté

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La patiente guérie, âgée d'une vingtaine d'années et originaire du quartier Rwangoma, a exprimé sa gratitude :

« Je suis très émue. Je suis arrivée ici malade, mais aujourd'hui je suis guérie. Je remercie sincèrement le personnel soignant pour l'encadrement dont j'ai bénéficié. Mon message à la population est simple : lorsqu'on se rend tôt dans une structure de soins, les chances de guérison sont très élevées ».

Ce témoignage constitue un signal fort pour une communauté souvent marquée par la peur et la méfiance vis-à-vis des centres de traitement.

À ce jour, 11 zones de santé sur les 34 que compte la province du Nord-Kivu sont touchées par la maladie, avec plus d'une centaine de cas enregistrés et deux décès.