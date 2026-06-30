Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi - « Le 30 juin est à la fois une mémoire, une promesse et une responsabilité »

Le président Félix Tshisekedi a, dans son discours prononcé ce 29 juin, à l'occasion du 66ème anniversaire de l'indépendance de la RDC, affirmé que le 30 juin est à la fois une mémoire, une promesse et une responsabilité.

« Il est la mémoire de celles et ceux qui, par leur courage et leur sacrifice, ont ouvert le chemin de notre liberté. Pour eux, l'unité, la dignité et la souveraineté du peuple congolais avaient plus de valeur que leur propre vie. Il est aussi la promesse faite à chaque génération de ne jamais renoncer à l'idéal d'un Congo libre, uni et souverain. Il est enfin une responsabilité ; celle de protéger, d'approfondir et d'incarner chaque jour l'indépendance conquise par nos pères, dans nos institutions, notre économie, notre diplomatie, notre défense nationale et notre engagement collectif au service de la République », a expliqué Félix Tshisekedi.

Des conséquences de l'agression

Cette année encore, rappelle le Chef de l'Etat, cette fête nationale intervient dans un contexte grave.

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« À l'Est de notre pays, nos compatriotes continuent de subir les conséquences douloureuses de l'agression, de l'activisme des groupes armés, des terroristes, des violences contre les civils, des déplacements forcés, des pillages, des prédations économiques et des violations répétées du droit international », indique M. Tshisekedi.

Aux habitants des zones meurtries par l'insécurité, aux familles endeuillées, aux déplacés contraints de vivre loin de leurs terres, aux femmes victimes de violences, aux enfants privés d'école, aux paysans privés de leurs champs, aux commerçants privés de leurs activités et aux jeunes privés de perspectives par la guerre et par la peur, le Président rassure : « vous n'êtes pas oubliés ».

319 millions pour lutter contre Ebola

Le Chef de l'Etat congolais a consacré un passage important de son discours à la résurgence de l'épidémie d'Ebola Bundibugyo, qu'il a qualifiée de « nouvelle épreuve sanitaire », touchant principalement les zones de santé de Rwampara, Mongwalu et Bunia dans la province de l'Ituri.

« Face à cette menace, les mécanismes de riposte ont été rapidement activés. Fort de l'expérience acquise lors des précédentes flambées d'Ébola, notre pays dispose aujourd'hui de capacités renforcées pour prévenir, détecter, isoler, prendre en charge et protéger nos populations. Un plan global de riposte, budgétisé à 319 millions de dollars américains, a été élaboré », a annoncé Félix TShisekedi.

Selon lui, les premiers moyens nécessaires ont été mobilisés en urgence par le Gouvernement afin d'appuyer les opérations sur le terrain, limiter la propagation de la maladie et sauver le plus grand nombre de vies possible.

« Je veux ici saluer le courage et le professionnalisme de nos médecins, chercheurs, infirmiers, techniciens de laboratoire, agents de santé communautaires, équipes de surveillance, autorités provinciales, autorités coutumières, partenaires techniques et financiers, ainsi que des communautés locales engagées dans cette riposte », a-t-il noté.

Dans des conditions souvent difficiles, parfois au contact même direct du danger, ces femmes et ces hommes protègent des vies, rassurent les familles, accompagnent les malades et renforcent la résilience de notre système de santé, reconnait M. Tshisekedi.

« Ébola n'est ni une rumeur ni une honte. C'est une urgence sanitaire qui exige responsabilité, solidarité et vérité. Je demande à chacune et à chacun de respecter les consignes des autorités sanitaires, d'observer les mesures d'hygiène, de signaler immédiatement tout cas suspect, d'éviter les pratiques à risque et de ne pas céder à la désinformation. Dans cette épreuve, notre force résidera dans la confiance, la discipline collective, la solidarité nationale et la capacité de l'État à agir rapidement, efficacement et au plus près des populations », a recommandé Félix TShisekedi.