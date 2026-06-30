Maroc: L'ANEF publie son bulletin de risque des incendies de forêts pour la première semaine de juillet

30 Juin 2026
Libération (Casablanca)

L'Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) a publié, lundi, son bulletin de risque des incendies de forêts (BRIF) couvrant la période allant du 01 au 08 juillet, sur la base de modèles scientifiques de prédiction et d'analyse des données liées à la nature des forêts, leur combustibilité et inflammabilité, ainsi qu'aux paramètres topoclimatiques.

Selon ce bulletin, un risque extrême d'incendie est identifié dans les provinces de Fahs-Anjra, Larache, Ouezzane, Tanger-Assilah, Meknès, El-Hajeb, Ifrane, Sefrou, Taounate, Taza, Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khémisset, Rabat, Salé, Skhirate-Témara, Essaouira, Agadir-Ida-Ou-Tanane et Taroudant.

Un risque élevé concerne les provinces d'Al Hoceima, Chefchaouen, Tétouan, M'Diq-Fnideq, Berkane, Nador, Azilal, Béni Mellal, Khénifra, Benslimane, Casablanca et Mohammadia.

Par ailleurs, un risque moyen est enregistré dans les provinces de Driouch, Jerada, Oujda-Angad, Taourirt et Guercif.

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À cet effet, l'Agence appelle l'ensemble des riverains des forêts, estivants, visiteurs ainsi que les professionnels opérant en milieux forestiers à faire preuve de la plus grande vigilance, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter les départs de feux de forêts.

L'ANEF invite également les citoyens à alerter rapidement les autorités locales en cas d'observation de fumées ou de comportements suspects.

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