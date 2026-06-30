Tunisie: Au fait du jour - Ironie du sort

Au moment où une majorité de Tunisiens pleure son «onze» maudit et que chacun y va de sa partition pour réagir, se venger, corriger, écarter, suspendre, renvoyer ceux qui ont été à l'origine de ce qui a été assimilé à un véritable drame national, des Tunisiens et des Tunisiennes s'illustrent dans des domaines où ceux qui s'estiment posséder la meilleure matière grise de la planète, se trouvent obligés de baisser pavillon face à des gamins haut comme trois pommes.

Les médailles d'or, d'argent et de bronze pleuvent, dans des disciplines les plus pointues. En sports de combat, il y a maintenant un label tunisien. En robotique ? Nos jeunes sont les meilleurs. En calcul mental ? Posez la question et vous trouverez un..... enfant qui domine son monde. En natation ?

Le nageur tunisien Belhassen Ben Milad vient de réaliser un exploit remarquable en établissant un nouveau record de Tunisie au 50 mètres papillon lors des Championnats de France élite.Ben Milad a signé un chrono de 24"67, battant ainsi le précédent record de Tunisie de 24"90 secondes, détenu par le champion olympique Oussama Mellouli depuis les Jeux arabes de 2011 à Doha.

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Cette réussite qui s'affirme tout au long de l'année aux quatre coins du monde, est-ce une ironie du sort ? Non pas du tout. «La texture» des Tunisiens est spéciale, nous avait confié le champion olympique belge, le célèbre coureur de fond Gaston Roelants , sacré champion olympique du 3.000 mètres steeple en 1964 à Tokyo.

Les Tunisiens et Tunisiennes s'illustrent dans de multiples secteurs de pointe et de disciplines à l'échelle mondiale. Dans la recherche, les sciences et l'ingénierie, leurs compétences sont reconnues pour leur rigueur académique. De nombreux scientifiques et ingénieurs tunisiens brillent dans des laboratoires internationaux. Informatique, biotechnologie, les technologies de l'environnement sont des bastions forts de notre diaspora.

Ne parlons pas du domaine de la médecine et de la santé. La Tunisie possède un écosystème dynamique porté par de véritables pépites. Elle possède des entreprises innovantes qui se sont distinguées au niveau international ainsi que de nombreux fondateurs de startups excellentes dans l'intelligence artificielle.

Le savoir-faire artisanal, la gastronomie, l'industrie agroalimentaire, avec la réputation mondiale de l'huile d'olive tunisienne et des dattes. Et nous pleurons l'incompétence de onze bonhommes qui ne savent pas pourquoi ils galopent derrière un ballon ? Tout au long de notre longue histoire, nous avons rencontré des difficultés, dans bien des domaines.

Nous nous sommes relevés et repris résolument les choses en main. Cette campagne ratée de l'équipe de football est un simple nuage qui finira par passer. Il suffit de trouver les hommes et les femmes capables de relever le défi. Et il y en a. Cela incommode ceux qui veulent tout gagner (c'est une qualité), mais arrange ceux qui cherchent ce genre de faux pas pour tomber à bras raccourcis... sur la Tunisie.