Tunisie: Pain subventionné riche en fibres - Baguette ou illusion ?

Près de trois mois après son officialisation, la nouvelle baguette subventionnée riche en fibres demeure introuvable dans la majorité des boulangeries tunisiennes.

Pourtant, le 3 avril dernier, un arrêté commun des ministères de l'Agriculture et du Commerce publié dans le Jort a officialisé la fabrication d'un pain subventionné proposé au même prix que la baguette blanche classique mais fabriquée à partir d'une farine plus riche en fibres grâce à un taux d'extraction plus élevé.

L'introduction de ce nouveau produit s'inscrit dans le cadre d'un projet lancé dès 2017 visant à améliorer la qualité nutritionnelle du pain consommé quotidiennement par les Tunisiens. En effet, la farine blanche raffinée utilisée pour la baguette traditionnelle est réputée pour être pauvre en fibres tandis qu'un pain plus riche contribue, par contre, à réduire les risques de maladies cardiovasculaires, d'hypertension et de troubles métaboliques.

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Dans les semaines qui ont suivi la publication de l'arrêté, quelques boulangeries, notamment dans la région du Bardo, ont commencé à produire et à commercialiser cette nouvelle baguette. L'expérience a rapidement tourné court et le produit a vite fait de disparaître des étals. Interrogés sur l'absence du nouveau pain subventionné riche en fibres, plusieurs boulangers ont avancé diverses raisons. Certains affirment qu'ils doivent d'abord écouler les stocks de farine blanche dont ils disposent avant de pouvoir passer à la nouvelle farine plus riche en fibres.

D'autres ont relevé qu'ils continuent à être principalement approvisionnés en farine blanche classique et ne savent pas pourquoi les quantités de farine à taux d'extraction élevé restent limitées. Au-delà des contraintes d'approvisionnement, certains professionnels évoquent également une réticence des consommateurs. La couleur plus foncée et le goût légèrement différent de celui de la baguette de toujours n'auraient pas convaincu une partie de la clientèle, habituée depuis des décennies à cette même baguette blanche traditionnelle.

Aujourd'hui, l'absence quasi totale de cette baguette dans les boulangeries suscite des interrogations chez de nombreux consommateurs qui espéraient pouvoir accéder à une baguette meilleure pour la santé au même tarif que le pain classique. Mais, actuellement, le projet est au point mort. S'agit-il d'un simple retard dans sa mise en œuvre ou des premiers signes d'un projet voué à l'échec ? Pour l'heure, aucune explication officielle n'a été fournie.