Afrique du Nord: Automobile - Que font six industriels allemands en Algérie cette semaine ?

L'industrie automobile algérienne continue de susciter l'intérêt des industriels européens. Une délégation composée de six entreprises allemandes spécialisées dans l'automobile et la sous-traitance effectue une mission de prospection en Algérie du 28 juin au 3 juillet 2026 afin d'évaluer les opportunités de coopération avec les acteurs locaux. Organisée par la Chambre algéro-allemande de commerce et d'industrie (AHK Algérie), en partenariat avec Enviacon International et sous mandat du ministère fédéral allemand de l'Économie et de l'Énergie (BMWE), cette initiative vise avant tout à développer des partenariats industriels, sans qu'aucun investissement ne soit annoncé à ce stade.

Contrairement à certaines présentations relayées sur les réseaux sociaux, cette visite ne marque pas l'arrivée de nouveaux constructeurs automobiles en Algérie. Il s'agit d'un voyage de prospection, destiné à permettre aux entreprises allemandes de mieux connaître le marché algérien, son environnement réglementaire et les perspectives offertes par le développement de la filière automobile locale.

Le programme comprend une conférence organisée à Alger, des rencontres B2B ainsi que des visites d'entreprises à Alger et Oran. Les échanges porteront principalement sur la sous-traitance automobile, le transfert de savoir-faire, l'ingénierie, la qualité industrielle, les solutions logistiques et les possibilités de co-développement entre industriels allemands et entreprises algériennes.

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Les six sociétés participantes représentent différents maillons de la chaîne de valeur automobile. Il s'agit d'ALLOD Werkstoff GmbH & Co. KG, spécialisée dans les matériaux polymères techniques, AVL, référence mondiale dans l'ingénierie automobile et les technologies liées à l'électrification et à l'hydrogène, Compound Engineering, active dans les procédés industriels liés au caoutchouc, LMT Tools Systems, fabricant d'outils de précision, moviniti GmbH, spécialisée dans les solutions numériques pour la logistique industrielle, ainsi que Reichhart Logistik, experte en logistique industrielle et en préassemblage.

Cette mission intervient dans un contexte de restructuration progressive de l'industrie automobile algérienne. Depuis plusieurs années, les autorités cherchent à développer une véritable base industrielle locale, fondée sur l'intégration de fournisseurs nationaux et internationaux plutôt que sur de simples activités d'assemblage. Les nouvelles réglementations imposent aux constructeurs une montée progressive du taux d'intégration locale afin de favoriser la production de composants sur le territoire national.

L'implantation de l'usine de Stellantis à Tafraoui, près d'Oran, constitue aujourd'hui l'un des principaux moteurs de cette stratégie industrielle. L'objectif affiché est de créer un écosystème capable d'attirer des équipementiers, des fournisseurs de rang Tier-1 et Tier-2 ainsi que des entreprises spécialisées dans la logistique, l'ingénierie et les technologies de production.

Pour les entreprises allemandes, l'Algérie représente un marché en pleine évolution, soutenu par une volonté politique de relancer la production automobile et de réduire la dépendance aux importations. Leur intérêt porte davantage sur la création de partenariats industriels durables que sur des projets immédiats d'implantation. L'ambition est d'identifier des entreprises locales capables de répondre aux standards internationaux et de participer au développement de chaînes d'approvisionnement compétitives.

Si cette mission ne débouche pas automatiquement sur des investissements, elle constitue néanmoins un signal positif pour la filière automobile algérienne. Elle témoigne de l'intérêt croissant des équipementiers européens pour un marché qui cherche à renforcer son tissu industriel, développer les compétences locales et attirer des partenaires technologiques de premier plan. Les résultats concrets de cette démarche dépendront désormais des discussions engagées entre les entreprises allemandes, les industriels algériens et les autorités chargées du développement du secteur.