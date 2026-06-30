Tunisie: Elles cachaient de la cocaïne sur leur corps - Jusqu'à 30 ans de prison pour un réseau féminin démantelé à Tunis-Carthage

30 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis a condamné plusieurs ressortissantes étrangères impliquées dans un réseau de trafic international de stupéfiants, notamment de cocaïne, transitant par la Tunisie. Les peines prononcées atteignent au total 30 ans de prison, selon des sources judiciaires.

L'affaire remonte à leur interpellation à l'aéroport international de Tunis-Carthage, où les agentes de la douane avaient déjoué leur tentative de contrebande lors d'un contrôle de sécurité.

Soumises au scanner, les suspectes avaient été démasquées alors qu'elles dissimulaient des quantités de cocaïne fixées autour de leur corps, selon les éléments de l'enquête.

Les mises en cause avaient été immédiatement arrêtées, avant d'être placées en détention puis déférées devant la justice.

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À l'issue de la procédure judiciaire, la chambre criminelle a reconnu les prévenues coupables des faits qui leur étaient reprochés et a prononcé à leur encontre des peines d'emprisonnement dont le cumul s'élève à 30 années de prison.

Cette affaire met une nouvelle fois en évidence le rôle des dispositifs de contrôle et de détection déployés à l'aéroport international de Tunis-Carthage dans la lutte contre les réseaux de trafic international de stupéfiants.

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