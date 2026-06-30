Tunisie: Plan de développement 2026-2030 - L'ARP auditionne le ministre de l'Économie

30 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M.

L'Assemblée des représentants du peuple (arp) tient aujourd'hui, mardi 30 juin 2026, une séance d'audition du ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, consacrée au projet de plan de développement 2026-2030, dans le cadre d'une séance conjointe réunissant l'ensemble des commissions permanentes.

Cette séance s'inscrit dans une série de séances d'audition conjointes programmées au profit de plusieurs membres du gouvernement, présidées par le président de l'Assemblée ou l'un de ses deux vice-présidents, selon un calendrier qui sera ultérieurement arrêté.

À l'issue de ces séances, les commissions regrouperont leurs observations dans un rapport de synthèse global, qui sera soumis au bureau de l'Assemblée, en vue de la programmation d'une séance plénière consacrée à l'examen du projet de loi relatif à l'adoption du plan de développement 2026-2030.

La semaine écoulée, le président de l'ARP des représentants du peuple avait présidé une réunion de concertation consacrée à la méthodologie d'examen du plan de développement 2026-2030, au cours de laquelle a été présentée et discutée la méthode de travail proposée pour l'étude du projet de plan.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.