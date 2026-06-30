Tunisie: Plan de développement 2026-2030 - L'ARP auditionne le ministre de l'Économie

L'Assemblée des représentants du peuple (arp) tient aujourd'hui, mardi 30 juin 2026, une séance d'audition du ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, consacrée au projet de plan de développement 2026-2030, dans le cadre d'une séance conjointe réunissant l'ensemble des commissions permanentes.

Cette séance s'inscrit dans une série de séances d'audition conjointes programmées au profit de plusieurs membres du gouvernement, présidées par le président de l'Assemblée ou l'un de ses deux vice-présidents, selon un calendrier qui sera ultérieurement arrêté.

À l'issue de ces séances, les commissions regrouperont leurs observations dans un rapport de synthèse global, qui sera soumis au bureau de l'Assemblée, en vue de la programmation d'une séance plénière consacrée à l'examen du projet de loi relatif à l'adoption du plan de développement 2026-2030.

La semaine écoulée, le président de l'ARP des représentants du peuple avait présidé une réunion de concertation consacrée à la méthodologie d'examen du plan de développement 2026-2030, au cours de laquelle a été présentée et discutée la méthode de travail proposée pour l'étude du projet de plan.