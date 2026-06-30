Tunisie: Kef - Un incendie ravage 120 hectares de terres agricoles à Nebeur

Un incendie survenu dimanche dernier dans la zone d'El Matrouha - Sidi Khiar, relevant de la délégation de Nebeur (gouvernorat du Kef), a causé de lourds dégâts sur environ 120 hectares de terres agricoles. L'information a été confirmée ce mardi 30 juin 2026 par Rim Nasr, Présidente du conseil local de Nebeur.

Intervenant à la radio, la responsable a précisé que les pertes matérielles directes concernent la destruction par le feu de 70 hectares de blé et 50 hectares de chaume. De plus, près de 1 500 balles de foin ont été réduites en cendres, tandis que plusieurs oliviers, vignobles et équipements d'irrigation ont été lourdement endommagés.

L'incendie a pu être maîtrisé environ trois heures après son déclenchement. Rim Nasr a salué la réactivité et la mobilisation immédiate des agriculteurs locaux, venus prêter main-forte avec leurs tracteurs, ainsi que l'élan de solidarité des habitants. Cet effort collectif a permis de limiter la propagation des flammes avant l'arrivée des équipes de la Protection civile, des agents des forêts et des renforts dépêchés des gouvernorats du Kef et de Jendouba.

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Une enquête a été ouverte afin de déterminer l'origine exacte du sinistre et d'en élucider les circonstances.

Enfin, la présidente du conseil local a profité de cette tribune pour pointer du doigt le manque d'équipements logistiques dont souffre la délégation. Elle a notamment déploré l'absence d'un bulldozer, un engin pourtant indispensable pour l'aménagement et le déblayage des pistes agricoles, et crucial pour garantir des interventions rapides lors de telles catastrophes.