Tunisie: Corruption financière - L'homme d'affaires Habib Haouas condamné à 22 ans de prison

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le Tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict tard dans la soirée du lundi 29 juin 2026. L'homme d'affaires Habib Haouas, qui a investi dans le secteur du recyclage et de l'exportation de métaux, a été condamné à 22 ans de prison. Dans la même affaire, deux autres co-accusés ont écopé d'une peine de 24 ans de prison.

L'affaire porte sur des soupçons de corruption liés à la collecte, au recyclage et à l'exportation de cuivre et d'autres métaux vers l'étranger. Parmi les chefs d'accusation retenus contre l'homme d'affaires figurent la formation d'une entente en vue de blanchir de l'argent en exploitant les facilités liées à son activité professionnelle, ainsi que des délits douaniers, des infractions de change et de la fraude fiscale.

Pour rappel, la chambre d'accusation spécialisée dans les affaires de corruption financière près la Cour d'appel de Tunis avait renvoyé les prévenus devant la Chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis pour qu'ils y soient jugés pour les faits qui leur sont reprochés.