Afrique: Affluence, buts, fan zones - La Coupe du monde 2026 déjà entrée dans la légende

30 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M.

Plus de 4,6 millions de spectateurs ont franchi les tourniquets des stades pendant la phase de groupes du Mondial 2026, un chiffre inédit dans l'histoire de la compétition, selon les statistiques communiquées par la FIFA.

Sur les 72 rencontres disputées à ce stade du tournoi organisé conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, l'instance dirigeante du football mondial recense exactement 4 644 549 entrées, dépassant ainsi largement le seuil atteint lors de l'édition américaine de 1994, référence jusqu'alors avec 3 587 538 spectateurs. L'écart entre les deux compétitions avoisine le million de personnes.

Côté buts également, ce début de tournoi bat tous les records : 215 réalisations ont été inscrites lors de cette phase initiale, soit une moyenne de trois buts par rencontre. Au Qatar en 2022, seules 179 réalisations avaient été comptabilisées sur 64 matchs, pour une moyenne de 2,8 buts par match.

La FIFA tempère toutefois ce bilan sur un point : rapportée au nombre de matchs, l'affluence moyenne par rencontre s'établit à 64 508 spectateurs, un niveau inférieur aux 68 991 spectateurs enregistrés en moyenne en 1994.

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Cette baisse relative s'explique mécaniquement par le passage à un format élargi à 48 sélections, qui multiplie le nombre de matchs disputés.

En dehors des enceintes sportives, l'engouement populaire s'est aussi mesuré dans les fan zones officielles déployées par les trois pays hôtes, qui ont totalisé plus de 5,5 millions de visiteurs depuis le coup d'envoi de la compétition.

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