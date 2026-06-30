Sénégal: Des spécialistes sénégalais distingués dans une compétition internationale de simulation pédiatrique

Dakar — Une équipe de pédiatres sénégalais affiliés à l'hôpital d'enfants Albert Royer de Dakar a remporté la deuxième édition de la compétition internationale de simulation pédiatrique tenue à Marrakech (Maroc), du 25 au 28 juin, a appris l'APS de cet établissement hospitalier.

L'équipe constituée de jeunes pédiatres a remporté la deuxième compétition de simulation pédiatrique tenue du 25 au 28 juin à Marrakech, rapporte un communiqué, précisant que 22 pays du Maghreb et d'Europe y ont pris part. L'équipe sénégalaise, conduite par le professeur Pape Moctar Faye de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, également chef du service de néonatologie et réanimation polyvalente de l'hôpital Albert Royer, a su démontrer sa "maitrise de la prise en charge des urgences pédiatriques dans un esprit d'équipe", a indiqué le texte.

Il rappelle que les travaux de cette compétition ont notamment porté sur des ateliers pratiques et workshops, des conférences, mais aussi des présentations orales . Utilisée pour former aussi bien les apprenants que les professionnels, la simulation pédiatrique est une pratique consistant à utiliser des produits et des outils en créant une expérience immersive simulant la prise en charge médicale d'un enfant, explique-t-on.

Selon le communiqué, "ces simulations visent à leur fournir les compétences et les connaissances nécessaires pour prendre des décisions autonomes sur le terrain". Il note qu'en pédiatrie, "cette approche a été largement acceptée et adaptée comme outil de formation et d'évaluation". "Cette consécration constitue une fierté pour la chaire de pédiatrie, témoignant de l'excellence de la formation médicale sénégalaise", s'est réjoui le centre hospitalier national d'enfants Albert Royer.

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