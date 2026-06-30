Sénégal: Le PAM veut contribuer à développer des systèmes alimentaires résilients à travers le projet CRAFT

Dakar — Le Programme alimentaire mondiale (PAM), en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, des Forêts et des Pêches du Japon, a procédé, lundi, au lancement officiel d'un projet destiné à développer des systèmes alimentaires résilients et durables au Sénégal.

Dénommé projet de transformation alimentaire et d'agriculture résiliente face au climat (CRAFT), il vise à développer des systèmes alimentaires résilients et durables au Sénégal. Le projet va se déployer dans la région de Matam (nord), où cinq sites agricoles vont bénéficier d'un appui direct des promoteurs de cette initiative.

"Ce projet est porteur d'une ambition très claire : renforcer les moyens de subsistance des communautés rurales face aux chocs climatiques, promouvoir l'innovation privée et l'investissement durable dans l'agriculture, faciliter le dialogue entre gouvernements, partenaires techniques et financiers et les entreprises et positionner le Sénégal comme un hub de démonstration pour les approches intégrées soutenues par le Japon en Afrique de l'Ouest", a déclaré Pierre Lucas, le représentant du PAM au Sénégal.

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Selon Lucas, par ce projet, il s'agit de faire du Sénégal "un exemple" et "un pilote d'expérience" reproduisable dans le Sahel. Yoshiaki Hatta, chargé d'affaires à l'ambassade du Japon au Sénégal "Le PAM est convaincu que ce projet contribuera à bâtir des systèmes alimentaires plus inclusifs, plus résilients et plus durables, et renforcera la collaboration entre le gouvernement du Sénégal, le Japon et l'ensemble des partenaires", a-t-il indiqué.

Le premier volet du CRAFT, va accompagner un site pilote sur trois années, sous l'égide du ministère japonais de l'Agriculture, des Forêts et des Pêches, avec l'ambition de toucher 200 petits producteurs. Le second volet sera soutenu par le ministère des Affaires étrangères du Japon et va concerner quatre sites supplémentaires, pour une cible représentant 1 000 bénéficiaires. Ces interventions vont également mobiliser l'expertise de six entreprises japonaises.

Depuis plus de vingt-cinq années, le PAM et le ministère japonais de l'Agriculture, des Forêts et des Pêches travaillent "la main dans la main" pour renforcer la sécurité alimentaire et la résilience des communautés rurales en Afrique de l'Ouest, selon Pierre Lucas. "Nous sommes conscients des effets croissants du changement climatique, notamment dans la région du Sahel, confrontés à des défis majeurs : variabilité de précipitations, sécheresse et hausse de température, dégradation des sols, entre autres", a assuré Yoshiaki Hatta, chargé d'affaires à l'ambassade du Japon au Sénégal.

D'après M. Hatta, ces phénomènes affectent gravement la production agricole et impactent "directement et sévèrement" les agriculteurs et la communauté. "Fort de ce constat, la construction de systèmes agricoles durables et résilients est devenue une priorité sous-régionale", a déclaré le diplomate japonais.

Le Sénégal "peut se prévaloir de la qualité de ses services techniques" pour la mise en œuvre du projet, a assuré Oumar Ly, le représentant du ministère sénégalais de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage. "Ce projet est porteur d'espoir, de volonté et de plaidoyer pour les populations dans le cadre de l'amélioration de leur quotidien", a-t-il assuré.