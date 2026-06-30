Dakar — Des communes sénégalaises et maliennes sont en train d'élaborer un programme de coopération transfrontalière destiné à renforcer la gestion des ressources naturelles et à atténuer l'impact environnemental des activités minières menées autour de la Falémé, a-t-on appris, lundi, à Dakar, de Mamadou Fadé, un facilitateur de l'International Budget Partnership (IBP).

"Il s'agit du Réseau de résilience des zones transfrontalières, qui vise à mutualiser les moyens et les ressources", a-t-il expliqué lors d'un atelier de l'IBP, ajoutant que les auteurs de cette initiative veulent "mettre en place une intercommunalité transfrontalière, qui regroupe quatre communes maliennes et six communes sénégalaises". Ballou, Bélé, Kidira, Gathiary, Médina Foulbé et Sadatou sont les communes concernées au Sénégal. Au Mali, l'initiative concerne les municipalités de Sadiola, Falémé, Tafasirga et Fégui.

L'objectif de cette "intercommunalité" est de "mutualiser les moyens et les énergies, dans le but de renforcer les capacités de gouvernance des collectivités territoriales concernées et de gestion des ressources naturelles" autour de la Falémé, a précisé M. Fadé, un responsable également de l'Agence régionale de développement de Tambacounda, dans l'est du Sénégal. D'après lui, les communes concernées veulent améliorer les conditions de vie des riverains de la Falémé et aider à atténuer l'impact des activités minières menées autour de cet affluent du fleuve Sénégal.

Les objectifs de cette initiative ne sont pas seulement d'ordre environnemental, car ses auteurs cherchent aussi à renforcer la coopération transfrontalière et à contribuer à la promotion de la paix et de la sécurité dans cette zone, a signalé Mamadou Fadé.

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Des activités minières se sont développées autour de la Falémé, ce qui engendre des défis environnementaux et sécuritaires dans les collectivités territoriales situées près de ce cours d'eau. En octobre 2024, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a ordonné la suspension de ces activités sur un rayon de 500 mètres de la Falémé. L'IPB est présentée par ses dirigeants comme une organisation non gouvernementale dédiée à l'amélioration de l'inclusion budgétaire des communautés vulnérables d'Afrique francophone.