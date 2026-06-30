Afrique: Mondial 2026 - Le Maroc électrise Monterrey et élimine les Pays-Bas aux tirs au but

Au terme d'un scénario renversant, le Maroc a éliminé les Pays-Bas en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, s'imposant aux tirs au but (3-2) après un score de 1-1 à l'issue de la prolongation. Les Lions de l'Atlas rejoignent le Canada en huitièmes de finale et confirment qu'ils comptent parmi les prétendants sérieux à cette édition.

Dès l'entame, les Oranjes ont cherché à imposer leur rythme. Alignés dans un 3-4-3 avec Nathan Aké renforçant l'axe défensif, les Néerlandais ont multiplié les tentatives par Brian Brobbey, Crysencio Summerville et Cody Gakpo. Le Maroc, en 4-2-3-1 classique, a répondu avec organisation, créant plusieurs occasions franches en première période, notamment par Neil El Aynaoui et Achraf Hakimi, à chaque fois repoussés par un excellent Bart Verbruggen. La seconde période a vu les Marocains hausser le ton, Hakimi se montrant particulièrement dangereux sur son côté. Mais c'est finalement Cody Gakpo qui a fait basculer le match en ouvrant le score à un quart d'heure de la fin, profitant d'une déviation de Wout Weghorst.

Alors que les Pays-Bas semblaient se diriger vers la qualification, Issa Diop a surgi en toute fin de rencontre. Sur un centre de Chemsdine Talbi, entré en jeu quelques minutes plus tôt, le défenseur marocain a égalisé de la tête à la 90e+1, renvoyant les deux équipes en prolongation. Dans une prolongation tendue, les deux équipes ont cherché le but de la victoire sans y parvenir, malgré une grosse occasion marocaine par Soufiane Rahimi. Place donc aux tirs au but, où le Maroc s'est montré le plus solide pour s'imposer 3-2, avec un Ismaël Saibari transformant le tir décisif.

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Le sélectionneur marocain Mohamed Ouahbi a salué la maturité de son groupe après la rencontre : « Il fallait jouer avec la tête pour chercher cette qualification. Il fallait montrer notre expérience. On grandit. On continue à grandir et il faut continuer de grandir dans cette compétition. » De son côté, Achraf Hakimi, capitaine et symbole de cette génération marocaine, a tenu à saluer le public mexicain pour son soutien, tout en insistant sur la solidité retrouvée du groupe : « Beaucoup de gens pensaient que c'était de la chance au Qatar. On est resté concentré. Le travail paye. On va continuer à travailler et rester humble. »

Quatre ans après leur épopée historique au Qatar, les Lions de l'Atlas confirment qu'ils ne sont plus une simple curiosité du tournoi. Dans une Coupe du monde où plusieurs cadors traditionnels vacillent, le Maroc s'impose progressivement comme l'une des sélections les plus solides mentalement, capable de renverser des situations compromises face à des adversaires européens annoncés parmi les favoris. Les Marocains retrouveront le Canada, tombeur de l'Afrique du Sud au tour précédent, samedi 4 juillet à Houston, pour un huitième de finale entre deux sélections en pleine confiance.