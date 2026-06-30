Congo-Brazzaville: Université Denis-Sassou-N'Guesso - Des députés émerveillés par la qualité des équipements des laboratoires

La délégation de la Commission économie, finances (Ecofin) et contrôle de l'exécution du budget, conduite par le président Maurice Mavoungou, a visité le 29 juin les dix laboratoires équipés récemment à l'Université Denis-Sassou-N'Guesso (UDSN) de Kintélé. Elle a salué la qualité du matériel.

« Nous ne serons pas insensibles à ce que nous avons vu et entendu », c'est en ces termes que le député Maurice Mavoungou a bouclé la visite guidée qui leur a permis de faire le tour des laboratoires implantés au sein de l'institut et des quatre facultés actuellement opérationnels. En effet, la commission Ecofin de l'Assemblée nationale avait inséré dans le cadre du budget de l'Etat, exercice 2025, une ligne d'environ 800 millions FCFA pour permettre à l'UDSN de réaliser certains de ses projets sans passer par la tutelle.

Les députés ont visité, au cours de leur descente, entre autres, les laboratoires des énergies renouvelables et réseaux intelligents ; des sciences géographiques, environnementales et aménagement ; du bâtiment et des travaux publics ; de génie énergétique appartenant à l'Ecole des mines, de l'hydraulique et de l'énergie ; ainsi que celui de contrôle qualité des denrées alimentaires. Ils sont également arrivés dans la salle numérique et intelligence artificielle, aux unités de biologie, d'analyses physico-chimiques de l'eau.

Visiblement épaté par la qualité des équipements, le président de la Commission Ecofin a assuré les responsables de l'UDSN qu'ils peuvent compter sur l'Assemblée nationale de la même manière que cette alma mater collabore avec des partenaires étrangers.

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« Nous tenons à légiférer par la preuve, c'est pour cela que nous sommes venus, en tant que laboratoire technique de l'Assemblée nationale en matière de lois de finances, nous assurer de l'exécution des dispositions continues dans le budget de l'Etat, exercice 2025. Des crédits vous ont été alloués directement, nous sommes venus voir si ces allocations ne souffrent pas de problèmes de décaissement. En effet, nous avons mis en place un mécanisme qui vous a permis aujourd'hui d'encaisser environ 800 millions FCFA pour acquérir ces équipements », a indiqué Maurice Mavoungou, soulignant la nécessité de faire rayonner l'UDSN en Afrique.

Plaidoyer pour accompagner l'UDSN

Se félicitant du choix porté sur son établissement pour l'implémentation de cette initiative d'appui direct aux bénéficiaires, le président de l'UDSN, le Pr Ange Antoine Abena, a signifié que les députés viennent de contribuer, aux côtés du chef de l'Etat et de la société Hemla, à bâtir un écosystème de recherche solide, capable de participer au développement du pays. Ils permettent aussi de répondre aux exigences de la nouvelle politique du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur en matière de recherche et d'innovation. « Grâce à vous, 797 126 989 FCFA ont été directement injectés à l'Université Denis-Sassou-N'Guesso. Grâce à votre appui, nous avons équipé nos laboratoires du matériel de haut niveau », a-t-il reconnu.

Selon lui, l'UDSN a élaboré sa politique de recherche à travers quatre axes thématiques : aménagement du territoire, gestion foncière et du patrimoine ; ingénierie de la construction des routes et des bâtiments durables ; télédétection, cartographie, géodésie, analyse spatiale, modélisation mathématique, développement informatique et sécurité des systèmes ; matériaux, mines, énergie, eau, climat et environnement. Le but étant, a-t-il dit, de s'adapter aux besoins réels du développement du pays.

« Nous n'avons pas voulu que chaque chercheur ait son sujet. Tous les enseignants-chercheurs de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso travailleront autour de ces quatre axes qui sont directement liés aux problèmes qui se posent dans notre pays. Nous avons rédigé quatre projets fédérateurs en relation avec cette politique de recherche et de l'innovation. Nous avons choisi d'ouvrir, à partir de l'année universitaire 2026-2027, deux écoles doctorales bouclant ainsi les cycles licence-master-doctorat à l'UDSN. Ces deux écoles doctorales seront toujours en adéquation avec notre politique de recherche », a annoncé Ange Antoine Abena

Il a également informé les représentants du peuple que sur les 28 milliards FCFA prévus dans le cadre du plan stratégique de développement 2022-2026 de l'UDSN, seulement 17% ont été décaissés en cinq ans. Malgré ce faible taux de décaissement, l'université a réalisé ses activités à hauteur de 50%.

« Nous sommes en train de préparer le prochain plan stratégique 2027-2031. Ce prochain plan que nous voulons plus réaliser que le premier, appelle encore votre soutien. Nous comptons sur vous pour nous accompagner dans sa mise en oeuvre. Nous comptons aussi sur vous pour que ce projet de construction de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso, que nous considérons comme l'un des meilleurs de notre pays, avance », a-t-il plaidé.

Notons que sur les dix établissements prévus, seuls quatre sont fonctionnels actuellement. Le restaurant universitaire ne fonctionne pas, certains bâtiments sont encore à l'étape des fondations.