Congo-Brazzaville: Voirie urbaine de Pointe-Noire - La réhabilitation des infrastructures routières sera bientôt lancée

Le gouvernement a annoncé, il y a quelques jours, la réhabilitation les infrastructures routières de la ville économique en cette période de saison sèche. Pour cette ville confrontée à la dégradation de son réseau routier, le temps presse.

Chaque année, la construction et la réhabilitation des infrastructures routières refont surface pendant des sessions administratives du Conseil dépatemental et municipal de Pointe-Noire. La ville accuse, en effet, un déficit en infrastructures routières et une grande partie de son réseau se trouve dans un état piteux. Crevasses et autres nids de poule transformés en petits lacs constituent le lot quotidien des automobilistes qui ont du mal à rallier un point à un autre.

Il y a quelques jours, le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a présenté le Programme d'action du gouvernement (PAG) devant l'Assemblée nationale. Dans son discours, le chef du gouvernement a indiqué que sur instruction du président de la République, les travaux de réhabilitation des infrastructures routières vont se poursuivre, voire s'accélérer en cette période de saison sèche, en particulier sur les voiries de Brazzaville et de Pointe-Noire. « Il en est de même pour les nombreux autres projets actuellement à l'arrêt, notamment ceux issus des différentes municipalisations », a-t-il dit.

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Cette information a réjoui les Ponténégrins qui attendent impatiement le lancement des travaux. Pour tout dire, ils sont une réponse aux besoins actuels ainsi qu' à la nécessité de maintenir et d'améliorer les infrastructures existantes pour assurer des déplacements sécurisés et une qualité de vie optimale pour les citoyens. Ces travaux vont améliorer non seulement la sécurité routière, mais également renforcer la protection des routes contre les érosions et soutenir l'activité économique dans le département.

Notons que le PAG présenté devant l'Assemblée nationale s'articule autour de dix priorités, six axes et vingt missions. Ce programme qui couvre le quinquennat 2026-2031 est tiré du projet de société à la base duquel le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a été réélu, à savoir « L'accélération de la marche vers le développement ».