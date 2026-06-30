Sénégal: Mobilisation et Financement de l'entretien routier - Le Fonds routier de Madagascar veut s'inspirer de FERA

Le Fonds d'Entretien routier autonome (FERA) sous la conduite de son Directeur général Madame Soukèye DIOP FAM a accueilli du 16 au 18 juin 2026 une mission officielle du Fonds routier de la République de Madagascar. La délégation était dirigée par le Président du Conseil d'orientation et administrative du Fonds malgache.

Selon Monsieur Zarnelson ANDRIANFINSAINA, l'objet de la visite était de venir s'inspirer du modèle sénégalais en matière de mobilisation et de financement de l'entretien routier géré au Sénégal par le FERA. Le partage d'expériences réussies et de bonnes pratiques étaient aussi au cœur des échanges entre les deux institutions. Pour le Chef de la délégation malgache, le choix du Sénégal s'explique par la qualité de ses infrastructures routières, son niveau de service qui atteint plus de 80% sans oublier bien évidemment les bonnes relations diplomatiques entre les deux Etats.

Les techniciens et administratifs du Fonds routier malgache ont soumis au FERA plusieurs questions relatives aux mécanismes de mobilisation et de financement des ressources nécessaires à l'entretien routier et à son fonctionnement ainsi que son organisation interne. Il s'agit principalement du statut du FERA, sa tutelle technique et financière, le décret qui accorde les fonds obligatoires destinés à l'entretien routier, le processus de financement des collectivités territoriales, leur apport dans le financement de leurs travaux.

Les points concernant le financement des partenaires techniques et financiers, l'accès aux marchés financiers, l'implication des transporteurs à la mobilisation des ressources, la passation des marchés et le rôle de l'Agent comptable faisaient également partie de leurs préoccupations majeures.

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Après trois jours de mission marquée également par une rencontre avec la Direction générale de l'Agence des travaux et de gestion des routes (AGEROUTE), la délégation du Fonds routier de Madagascar a tiré un bilan satisfaisant de sa visite de travail au FERA.

Le Chef de mission, au nom de ses collègues s'est d'abord réjoui de l'accueil chaleureux des autorités sénégalaises. Puis Monsieur ANDRIANFINSAINA a jugé très enrichissants les échanges et les rencontres effectués lors de leur séjour en terre sénégalaise. Il n'a pas manqué de relever les performances réalisées par le FERA dans la mobilisation et le financement de l'entretien routier. Les leçons apprises et les bonnes pratiques seront à implémenter dans leur pays conclut -t-il.

Le Directeur général du Fonds d'Entretien routier autonome a magnifié le choix porté sur le Sénégal pour cette mission d'échange et de partage d'expériences. Pour Madame Soukèye DIOP FAM par ailleurs Présidente du Groupe Focal de l'Afrique de l'Afrique de l'Ouest de l'AFERA (GFAO), le Sénégal et le Madagascar à l'image des autres pays africains partagent les mêmes difficultés et ils ont les mêmes défis à relever dans le domaine de la mobilisation et du financement de l'entretien routier.