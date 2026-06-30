Sénégal: Migration irrégulière - 273 candidats interceptés au large de Bassoul

29 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)

Les forces de sécurité ont intercepté 273 candidats à la migration irrégulière au large de Bassoul, dans le département de Foundiougne, lors d'une opération menée le 25 juin par la Brigade territoriale de Fimela, avec l'appui de l'Escadron de surveillance et d'intervention (ESI) de Fatick et d'un détachement de la Section Environnement.

Selon les services de la gendarmerie, l'intervention a été déclenchée à la suite d'un renseignement faisant état d'un départ imminent de plusieurs pirogues à destination des îles Canaries. L'opération a permis d'intercepter trois embarcations, dont une de grande taille et deux de plus petite capacité, transportant au total 273 personnes, parmi lesquelles 265 hommes, huit femmes et trois enfants.

Les personnes interpellées sont composées de 269 Sénégalais, trois Gambiens et un Malien, précise la même source. Les gendarmes ont également saisi trois pirogues de 22, 11 et 9 mètres, cinq moteurs hors-bord de différentes puissances, 7 020 litres de carburant répartis dans plusieurs centaines de bidons, ainsi que deux motopompes.

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