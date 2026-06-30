Sénégal: Obsèques du Khalife général de Guet Ardo - Le ministre de l'Intérieur transmet les condoléances du Chef de l'État

29 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Falel Pam

Les obsèques de Thierno Mouhamadou Aïssata Ba, défunt Khalife général de Guet Ardo (département de Louga), se sont déroulées ce lundi dans un climat de recueillement et de ferveur religieuse. De nombreux fidèles venus de plusieurs localités du Sénégal ont pris part à la cérémonie.

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, y était représenté par une importante délégation conduite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Mactar Cissé. Au nom du Chef de l'État et du Gouvernement, celui-ci a présenté les condoléances de la Nation au nouveau Khalife général, Thierno Mouhamadou Al Hassane Ba, tout en saluant l'héritage spirituel et éducatif laissé par le défunt.

Le ministre a également sollicité des prières pour le Président de la République, ainsi que pour la paix, la stabilité et la concorde sociale au Sénégal. Au nom du nouveau Khalife général, Cheikh Aldiouma Ba a remercié les autorités pour leur soutien et leur accompagnement. Des prières ont été formulées pour le repos de l'âme du défunt, pour la paix au Sénégal ainsi que pour un hivernage abondant et bénéfique.

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