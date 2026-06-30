Maroc: Mondial 2026 - À Laâyoune, les supporters prolongent la nuit pour fêter les Lions de l'Atlas

30 Juin 2026
Libération (Casablanca)

Une ambiance de joie et de fierté a gagné, au petit matin de mardi, la ville de Laâyoune après la qualification de la sélection nationale marocaine pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, à la faveur de sa victoire aux tirs aux buts face aux Pays-Bas.

Malgré l'heure tardive de la rencontre, de nombreux supporters ont bravé le sommeil pour suivre ce rendez-vous décisif des Lions de l'Atlas. Dès le coup de sifflet final, des centaines d'habitants ont investi les principales artères de la ville pour célébrer cette nouvelle performance de la sélection nationale.

Les boulevards Mohammed VI, Mecca et Al Kairaouane, ainsi que les abords de la place Al-Méchouar, ont rapidement été animés par les klaxons des véhicules, les chants patriotiques et les drapeaux nationaux brandis par des supporters de tous âges, venus partager leur joie dans une atmosphère empreinte de convivialité et de fierté. Familles, jeunes et enfants se sont joints à ces célébrations spontanées, traduisant l'engouement suscité par la performance des poulains de Mohamed Ouahbi et l'attachement des habitants de Laâyoune à l'équipe nationale.

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Les supporters approchés par la MAP ont salué la prestation des joueurs, mettant en avant leur discipline tactique, leur détermination et leur capacité à gérer les moments décisifs de la rencontre. Ils ont également exprimé leur confiance quant aux chances du Maroc de poursuivre son parcours dans cette Coupe du monde.

Les célébrations se sont ainsi poursuivies durant les premières heures de la matinée, dans une ambiance de ferveur collective, les regards étant désormais tournés vers le prochain rendez-vous des Lions de l'Atlas, face au Canada, avec l'espoir de les voir enchainer les succès.

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