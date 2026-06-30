Maroc: Mondial 2026 - Les Lions de l'Atlas domptent les Oranje et prolongent le rêve américain !

Le football réserve parfois ses plus belles pages aux plus patients. 90 minutes de domination absolue, un xG de 1,40 contre 0,23, 800 passes réussies pour seulement 293, quatre grosses occasions manquées, un poteau, deux arrêts miraculeux de Verbruggen -- et au bout du compte, les Lions de l'Atlas se qualifient pour les huitièmes de finale, au terme d'un combat dantesque de 120 minutes tranché par les tirs au but (3-2). Une qualification arrachée avec les tripes, le coeur, et guidée par un coaching génial de Mohamed Ouahbi. Pour la deuxième fois en quatre ans, le Maroc élimine une grande nation européenne à l'issue d'une séance de penalties. Après l'Espagne au Qatar, c'est l'Oranje qui tombe.

Un premier acte maîtrisé

Pendant 45 minutes, le Maroc a construit, pressé et dominé. Pourtant, le scénario a failli basculer dès la 16e minute, lorsque Gravenberch s'est défait d'El Aynaoui avant de libérer Summerville dans le dos de Mazraoui -- une action annulée de justesse par le drapeau du juge de touche. Après ce frisson, les Lions ont définitivement pris le dessus. Le premier acte a notamment été marqué par un double arrêt spectaculaire de Verbruggen en l'espace de 100 secondes : d'abord sur la déviation d'El Aynaoui, complètement démarqué au premier poteau sur corner, puis sur la reprise en une touche de Hakimi à la 20e minute. Des arrêts d'une qualité irréelle, qui ont maintenu l'Oranje hors de l'eau dans un premier acte où les Néerlandais ne cadraient qu'une seule frappe -- la tentative de Van de Ven, magistralement claquée par Bounou dans les arrêts de jeu.

De l'autre côté, Chadi Riad a livré un premier acte de patron face à la puissance de Brobbey. L'attaquant de Sunderland, calibré pour peser sur les défenses, n'a jamais trouvé l'espace dans le dos du défenseur marocain, lequel a remporté l'essentiel de ses duels aériens avec une autorité que l'on ne lui connaissait pas encore à ce niveau. Issa Diop, en couverture, a complété un duo défensif impressionnant.

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Domination stérile, barre transversale et coup de massue

La reprise a confirmé la loi du match : le Maroc monopolisait le ballon -- jusqu'à 80% de possession par séquences -- cherchant l'espace entre les lignes d'un 3-4-3 néerlandais très bien organisé défensivement. La seconde période a offert ses plus belles émotions en rafale. À la 51e, Brahim Diaz, en bonne position, ne parvenait pas à se mettre le ballon sur son pied gauche, entouré de quatre défenseurs qui avaient fermé l'espace dans un réflexe collectif remarquable. Un instant plus tard, à la 52e, Ounahi glissait un ballon incisif entre les lignes pour la course parfaite de Hakimi, qui se faufilait entre Aké et Van Dijk avant d'expédier une frappe du pied droit qui heurtait la barre transversale. El Khannouss tentait sa chance de loin à la 58e, trop timidement. Saibari débordait dans la surface à la 60e, son centre dévié par Van Dijk en corner.

Et puis vint la 72e minute. Contre le cours du jeu, sur une action née d'un dégagement de Verbruggen, Summerville glissait au sol mais parvenait malgré tout à pousser le ballon pour la course tardive de Gakpo, qui frappait sous Bounou dans un geste clinique. 1-0 Pays-Bas. Un but qui faisait l'effet d'une injustice criante tant la domination marocaine avait été nette.

Talbi, Diop et le miracle de la 90e+1

Ce sont les entrants qui ont sauvé le Maroc. À la 87e, Ouahbi lançait Talbi à la place d'El Khannouss. Quatre minutes plus tard, dans la première minute du temps additionnel, le joueur de Sunderland récupérait le ballon en profondeur sur le flanc gauche, prenait le temps de se mettre sur son pied droit, et déposait un centre millimétré entre Koopmeiners et Van Dijk qui arrivait parfaitement sur la tête de Diop, surgissant au second poteau pour conclure d'une déviation imparable. 1-1. Le stade de Monterrey vibrait. Le Maroc était revenu d'entre les morts.

La prolongation, Verbruggen et le penalty de trop

La demi-heure supplémentaire s'est jouée dans la tension et l'épuisement. Aucune occasion franche côté néerlandais, une seule vraie situation côté marocain -- mais quelle situation. À la 98e minute, Saibari glissait une passe lumineuse dans la surface pour Rahimi, qui se remettait sur son pied droit devant un Koopmeiners en tacle glissé avant de frapper vers le coin droit de Verbruggen -- lequel se faisait immense, repoussant le ballon d'une parade à bout portant d'une distance presque impossible. Verbruggen avait encore tout arrêté. Mais il ne pouvait pas arrêter le dernier tirs au but de Saibari qui sans trembler, sans hésiter a envoyé le Maroc en huitièmes de finale.

Rendez-vous à Houston le 4 juillet face au Canada. Les Lions n'ont pas fini d'écrire leur histoire américaine.

Les chiffres d'une démonstration

Les statistiques racontent une histoire sans ambiguïté. 70% de possession, 800 passes réussies (91%), 11 tirs contre 6, cinq occasions de but contre une seule pour les Néerlandais, quatre grosses occasions manquées côté marocain. Le xG de 1,40 contre 0,23 résume mieux que tout le rapport de force réel de cette rencontre. Les Bataves ont été d'un réalisme maximal sur leur seule vraie opportunité. Le Maroc méritait de gagner en 90 minutes. Il a gagné aux tirs au but. La justice sportive, parfois, prend des chemins détournés.

Le Prisme Tactique

Le Piège de Koeman déjoué par le monopole marocain

Pour contrer l'activité des couloirs marocains, Ronald Koeman avait opéré un reformatage historique : un passage à une défense à trois (3-4-3) pour la première fois en 30 matchs, positionnant Van de Ven et Dumfries pour bloquer Hakimi et Mazraoui. Mais ce plan a volé en éclats face à la maîtrise technique du milieu marocain. Les Lions ont littéralement confisqué le ballon avec un chiffre étourdissant de 70% de possession. La paire Ayyoub Bouaddi - Neil El Aynaoui a dicté le tempo, forçant Frenkie de Jong et Ryan Gravenberch à courir après les ombres.

Ismaël Saibari : Le soldat de l'ombre devenu héros

Positionné sur le front de l'attaque pour perturber Virgil van Dijk, Ismaël Saibari a livré un match de titan. Constamment au duel, initiant l'énorme occasion de Rahimi en prolongation, il a incarné le courage marocain. Sa blessure à l'oeil à la 120e minute n'a fait que renforcer sa légende : c'est avec un mental d'acier et le visage marqué qu'il est allé inscrire le tir au but de la qualification.

Issa Diop : Du cauchemar au rachat héroïque

Le match d'Issa Diop restera comme le parfait résumé de la résilience marocaine. Averti d'un carton jaune dès la 47e minute pour une faute sur Brobbey, il a parfois semblé lourd face aux accélérations bataves. Mais son positionnement offensif sur le coup de dés de Ouahbi en fin de match a tout changé. Sa présence athlétique dans les 5,50 mètres sur le centre de Talbi a foudroyé la charnière Van Dijk - Van Hecke. Un coup de casque qui efface toutes ses approximations initiales.