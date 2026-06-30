Cote d'Ivoire: E-Justice - Les 39 tribunaux de première instance désormais connectés au réseau numérique ivoirien

La transformation numérique de la justice ivoirienne franchit une étape majeure.

Le lundi 29 juin 2026, à Divo, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean Sansan Kambilé, a officiellement annoncé l'intégration des onze dernières juridictions de première instance à la plateforme e-Justice, achevant ainsi la première phase du déploiement national de ce vaste programme de modernisation.

Cette cérémonie, marquée également par l'inauguration des nouveaux bureaux administratifs du parquet du Tribunal de première instance de Divo, s'est déroulée en présence de nombreuses autorités administratives, judiciaires, coutumières et politiques. Le ministre a notamment salué l'engagement du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Amédé Koffi Kouakou, président du Conseil régional du Lôh-Djiboua, dont le soutien a permis la réalisation du nouveau bâtiment destiné au parquet.

Une couverture nationale désormais effective

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Avec l'intégration de ces onze juridictions, les trente-neuf tribunaux de première instance de droit commun du pays sont désormais connectés à la plateforme e-Justice. Cette avancée consacre la dématérialisation complète de la délivrance des certificats de nationalité et des extraits de casier judiciaire sur l'ensemble du territoire national.

Pour Jean Sansan Kambilé, cette réalisation traduit la volonté des autorités ivoiriennes de rapprocher davantage la justice des citoyens grâce aux technologies numériques. Il a rappelé que le projet, impulsé par le Président de la République et mis en oeuvre par le Gouvernement, a débuté en janvier 2025 avec deux juridictions pilotes avant de s'étendre progressivement à dix juridictions en juin 2025, puis à seize autres en avril 2026. L'intégration des onze derniers tribunaux vient ainsi boucler avec succès cette première phase.

De nouveaux services accessibles en ligne

Au-delà des certificats de nationalité et des casiers judiciaires, la plateforme e-Justice s'enrichit de nouvelles fonctionnalités destinées à simplifier davantage les démarches des usagers. Désormais, les bulletins n°1 et n°2 du casier judiciaire destinés aux administrations, le bulletin n°3 concernant les Ivoiriens nés à l'étranger ainsi que les ressortissants étrangers vivant en Côte d'Ivoire pourront être obtenus en ligne. Les demandes d'authentification d'actes relevant des directions compétentes seront également traitées via la plateforme.

Modernisation numérique et amélioration des infrastructures

Le ministre de la Justice a souligné que cette révolution numérique s'accompagne d'importants investissements dans les infrastructures judiciaires. Les nouveaux bureaux administratifs du parquet de Divo offriront aux magistrats, greffiers et personnels judiciaires un environnement de travail plus moderne et mieux adapté aux exigences du service public de la justice.

Jean Sansan Kambilé a enfin rendu hommage à l'ensemble des partenaires ayant contribué à la réussite du projet, notamment l'Office national de l'état civil et de l'identification (ONECI), la société ASERNUM, l'Unité de gestion du projet e-Justice ainsi que les magistrats, greffiers et personnels judiciaires mobilisés depuis le lancement de cette réforme.

À travers l'achèvement de cette première phase du programme e-Justice, le Gouvernement réaffirme son ambition de bâtir une justice plus accessible, plus rapide, plus transparente et davantage en phase avec les exigences de la gouvernance numérique, tout en renforçant durablement la confiance des citoyens dans l'institution judiciaire.