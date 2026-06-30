Cote d'Ivoire: Démolitions à Koumassi - Le parquet passe à la vitesse supérieure

L'enquête ouverte à la suite des démolitions de constructions survenues dans la commune de Koumassi connaît un tournant décisif. Le parquet est passé à la vitesse supérieure

Dans un communiqué publié le 29 juin 2026, le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d'Abidjan annonce le déferrement d'un suspect présenté comme le principal auteur des faits revendiqués.

Le parquet rappelle que, dans un précédent communiqué daté du 10 juin 2026, il avait informé l'opinion publique de l'ouverture d'une enquête judiciaire après les opérations de démolition intervenues le 3 juin 2026 à Koumassi. Ces destructions avaient suscité de nombreuses réactions et conduit les autorités judiciaires à diligenter des investigations afin d'établir les responsabilités.

Selon le communiqué, les investigations menées par les services de la Police nationale ont permis l'interpellation de Alloui Brou Jacques, qui avait revendiqué les démolitions. Le mis en cause a été déféré, le lundi 29 juin 2026, devant la Section antiterroriste du Tribunal de Première Instance d'Abidjan.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À l'issue de cette procédure, une information judiciaire a été ouverte contre lui, assortie d'un mandat de dépôt. Le suspect devra désormais répondre devant la justice de plusieurs chefs d'accusation.

Le parquet indique que les poursuites portent notamment sur des faits de troubles à l'ordre public, de publication de fausses nouvelles susceptibles de porter atteinte au moral de la population ou de jeter le discrédit sur les institutions, de destruction volontaire d'immeubles ainsi que de dégradation volontaire de biens immobiliers appartenant à autrui.

Ces infractions sont prévues et réprimées par les articles 179, 183, 190, 485, 486 et 495 du Code pénal ivoirien, précise le communiqué du Procureur de la République.

Cette évolution marque une nouvelle étape dans le traitement judiciaire de cette affaire qui avait fortement retenu l'attention de l'opinion publique. En décidant de l'ouverture d'une information judiciaire, le parquet entend permettre un approfondissement des investigations afin de faire toute la lumière sur les circonstances des faits et sur les éventuelles responsabilités qui pourraient être établies au cours de l'instruction.

À travers ce communiqué, le Procureur de la République réaffirme la détermination de l'institution judiciaire à faire respecter la loi et à poursuivre toute personne impliquée dans des actes portant atteinte à l'ordre public ou aux biens d'autrui. L'enquête judiciaire se poursuit désormais sous l'autorité du juge d'instruction, qui devra conduire les investigations complémentaires avant toute éventuelle décision sur le fond de cette affaire.