Cote d'Ivoire: Côte d'Ivoire vs Norvège - Pronostic d'Arthur Boka sur ce choc de la Coupe du Monde 2026

La Côte d'Ivoire, qualifiée pour la première fois de son histoire aux phases éliminatoires de la Coupe du Monde, se mesurera à la Norvège en seizièmes de finale. La rencontre est programmée pour le mardi 30 juin à 17h00 GMT.

Arthur Boka, ex-international ivoirien, a partagé en exclusivité avec 225foot.com ses prédictions, anticipant une confrontation très disputée.

"Le vrai danger, c'est la passe qui déclenche la course de Haaland. Nos milieux de terrain, notamment Franck Kessié et le jeune Christ Inao Oulaï s'il est aligné, doivent exercer un harcèlement constant sur Ødegaard pour l'empêcher de lever la tête. Ce sera un match extrêmement fermé et tactique. La Norvège est solide, mais nous avons l'expérience des matchs à élimination directe héritée de la CAN. Je vois un score de 1-1 à la fin du temps réglementaire et une qualification de la Côte d'Ivoire aux tirs au but grâce à un grand Yahia Fofana."

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La Norvège est donnée favorite pour le match, avec une cote de 2,07 pour la victoire fixée par les experts de 1xBet (https://225foot.com/1xbet-app/), contre 3,77 pour celle des Éléphants. Un match nul, quant à lui, est évalué à 3,75. Le bookmaker prévoit également une rencontre riche en buts, fixant une cote de 1,82 pour un total supérieur à 2,5 réalisations.

Dans la même veine, les prévisions des bookmakers s'orientent vers une qualification de la Norvège pour le tour suivant avec une cote de 1,5, tandis que celle de la Côte d'Ivoire est estimée à 2,62.