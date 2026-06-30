Afrique de l'Ouest: Trains de la banlieue de Tunis et du Sahel - Découvrez les horaires de l'été 2026

La Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a annoncé les horaires des trains desservant les banlieues de Tunis et du Sahel, applicables du 1er juillet au 31 août 2026.

Les horaires sont répartis comme suit :

Banlieue du Sahel

Sousse Bab Jdid - Mahdia : https://shorturl.at/JqqVc

Banlieue de Tunis

Tunis - Hay Riadh : https://rb.gy/ysywip

Tunis - La Goulette : https://shorturl.at/3oqcB

Tunis - Bougatfa : https://shorturl.at/Pt8QT

Les voyageurs sont invités à consulter les tableaux horaires mis en ligne par la SNCFT avant leurs déplacements afin de prendre connaissance des heures de départ et d'arrivée des trains durant cette période estivale.