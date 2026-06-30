Tunisie: Béni Khalled - Les agriculteurs alertent sur la prolifération des sangliers sauvages

Les agriculteurs de la délégation de Béni Khalled, dans le gouvernorat de Nabeul, font face à une recrudescence inquiétante des sangliers sauvages, dont les incursions ont provoqué d'importants dégâts dans les exploitations agricoles, a indiqué, lundi, le président de l'Union locale de l'agriculture et de la pêche, Bechir Aounallah.

Dans une déclaration accordée à Diwan FM, il a précisé que les sangliers ont détruit des cultures agricoles, endommagé des arbres fruitiers et des agrumes, tout en causant des dégâts aux réseaux et équipements d'irrigation. Face à cette situation, Bechir Aounallah a lancé un appel aux ministères de l'Agriculture et de l'Intérieur afin qu'ils mettent en place des mesures de soutien au profit des agriculteurs. Il a notamment plaidé pour l'octroi d'aides destinées à la clôture des exploitations agricoles afin de les protéger contre les attaques répétées des sangliers.

Il a également demandé que des solutions soient trouvées pour limiter la prolifération de cette espèce, estimant qu'elle constitue désormais une menace non seulement pour les activités agricoles, mais aussi pour la sécurité des habitants des zones situées à proximité des montagnes et des forêts.

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Par ailleurs, le responsable agricole a appelé les autorités à intervenir rapidement pour endiguer la propagation de la cochenille du cactus, qui affecte de plus en plus les plantations de figuiers de Barbarie. Il a averti que ce ravageur commence également à toucher les nouvelles plantations de figuier de Barbarie sans épines, une culture récemment introduite à Béni Khalled et considérée par de nombreux agriculteurs de la région comme une filière agricole prometteuse.

Selon le président de l'Union locale de l'agriculture et de la pêche, une stratégie claire et des mesures urgentes sont désormais nécessaires pour protéger les cultures et préserver les revenus des exploitants agricoles de la région.